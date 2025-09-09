Haßloch – Unfall auf der #A65 auf Grund von #Aquaplaning

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 10 Uhr, ereignete sich auf der A65 in Fahrtrichtung Mannheim, kurz vor der Anschlussstelle Haßloch, ein Verkehrsunfall. Ein PKW geriet bei Starkregen aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und kollidierte mit einem Kleintransporter.

Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für rund eine Stunde voll gesperrt, es bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Neustadt/ Wstr. -Nord