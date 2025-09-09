Haßloch – Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss



Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am 09.09.2025 gegen 18:09 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin der Polizeiinspektion Haßloch einen schlagenlinienfahrenden PKW auf der B39 (Höhe Aumühle) in 67454 Haßloch. Dieser sei zuvor auf der Bundesstraße 39 von Neustadt/W. kommend in Fahrtrichtung Speyer unterwegs gewesen. Hierbei sei dieser mehrfach in den Gegenverkehr und Grünstreifen gefahren. Zudem habe dieser des Öfteren ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst. An der Einmündung B39/L529 habe der PKW mitten auf dem Einmündungsbereich gewendet. Der Fahrzeugführer, ein 56 Jahre alter Mann aus Böbingen, konnte in der Nähe der L529 auf einem Feldweg angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte bei diesem deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Aus diesem Grund wurde dem 56-Jährigen in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer bereits am 07.09.2025 in gleicher Sache aufgefallen ist und hier dessen Fahrerlaubnis entzogen worden. Der verantwortliche Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Des Weiteren wurde der PKW des 56 Jahre alten Mannes präventiv mit dem Ziel der Einziehung/Verwertung sichergestellt.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des verantwortlichen Fahrzeugführers gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten, sich bei hiesiger Polizeiinspektion zu melden.