Germersheim – STAR CARE Spende für die Jugendhilfe im Kreis Germersheim: Teilnahme am Ferienprogramm für Kinder und Jugendlichen aus prekären Verhältnissen



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit 3.000 Euro hat STAR CARE Rheinland-Pfalz einmal mehr Kinder und Jugendliche

unterstützt, deren Familien es sich nicht leisten können eine Ferienfreizeit zu finanzieren.

„Es gibt leider immer noch sehr viele Familien, die kein Geld zur Verfügung haben, um ihren

Kindern die Teilnahme an Gemeinschaftserlebnissen in den Ferien zu ermöglichen. Mit der

Spende von STAR CARE können wir diese Menschen gezielt und unbürokratisch unterstützen“,

so Landrat Martin Brandl, der sich bei der Scheckübergabe des Vereins STAR CARE Rheinland-

Pfalz für die schon „seit Jahren ungebrochene und großherzige Unterstützung“ bedankte.

Jugendamtsleiterin Denise Hartmann-Mohr erklärt: „Gerade die enge Zusammenarbeit

mit Jugendpflegern, Einrichtungen freier Träger und Vereinen sorgt dafür, dass die

Unterstützung zielgerichtet ankommt. Sie wissen am besten, welche Kinder einen

echten Bedarf haben, und leiten dies mit Zustimmung der Eltern rechtzeitig an das

Jugendamt weiter.“ Der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler betont:

„Ferienangebote sind viel mehr als nur Freizeitgestaltung. Sie eröffnen wichtige Lern-

und Erfahrungsräume, stärken Selbstvertrauen und Eigenverantwortung und fördern

zugleich das soziale Miteinander.“

STAR CARE Rheinland-Pfalz ist seit 2003 ein gemeinnützig anerkannter Verein. Er

entstand aus einer Initiative von Daimler und Unternehmen in Rheinland-Pfalz, die es

sich zur Aufgabe gemacht haben, soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in der

Region schnell und direkt zu unterstützen. Mit Spendenmitteln hilft STAR CARE kranken

Kindern, Kindern mit Behinderungen sowie in Not geratenen Kindern. Dafür werden

auch vielfältige Aktionen durchgeführt, deren Erlös diesen Kindern zugutekommt.

Quelle: Landkreis Germersheim