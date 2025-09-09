Germersheim – 18-jährige Vermisste aufgefunden

Zeiskam/Germersheim (ots) Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnte die seit den Morgenstunden vermisste 18-Jährige aus Zeiskam im Bereich des Bahnhofes Germersheim von Bahnpersonal aufgefunden werden. Die junge Frau war ansprechbar und wird nun einer medizinischen Versorgung zugeführt.
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Grüner Dienstag zur Fairen Woche: Fairer Handel – Vielfalt, die schmeckt! Was hat fairer Handel mit Biodiversität zu tun? Wie hilft er, unsere Lebensgrundlage zu bewahren? Und wie fördert er gerechte Arbeitsbedingungen? INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Susanne Kammer und Martin Krumm geben am Dienstag, 16. September, 17 Uhr in der Zentralbibliothek ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.Traurige Nachricht aus dem Zoo Heidelberg Anfang September musste das Zoo-Team seinen männlichen Sumatratiger einschläfern. Bereits einige Wochen beobachteten Tierpfleger und Zootierärztin einen steifen, humpelnden Gang bei dem alten Tigerkater. Entsprechende Medikamente konnten die Situation zwar kurzzeitig verbessern, jedoch zeigte er bereits ein paar Tage später weitere Veränderungen in seinem Verhalten. Er ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ob Hochzeit, Geburtstag, Jubiläum oder Firmenfeier – das Turmrestaurant im Herzen des Ebertparks bietet für jede Gelegenheit den passenden Rahmen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Inmitten der grünen Oase Ludwigshafens verbindet das traditionsreiche Haus stilvolles Ambiente mit moderner Gastronomie. Die großzügigen Räumlichkeiten, kombiniert mit der einzigartigen Terrasse mit Blick auf den Sternbrunnen, ... Mehr lesen»
- Mannheim/Helmstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 08.09.2025 kam es gegen 17 Uhr auf der B 292 zwischen Helmstadt und Aglasterhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinter in Fahrtrichtung Aglasterhausen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er zunächst mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Sprinter, der von ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie die Polizei auf Nachfrage von MRN-News mitteilt, konnte bei dem gestrigen Sucheinsatz an der Blies keine Person im Wasser aufgefunden werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der in Frage kommende Bereich wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr, der DLRG sowie durch den Einsatz von Drohnen und Tauchern gründlich abgesucht. Trotz der aufgefundenen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Montagabend, 08.09.2025, kommt es aktuell zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungsdiensten an der Blies in Ludwigshafen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gemeldet wurde, dass am Ufer Kleidungsstücke aufgefunden wurden. Eine konkrete Vermisstenmeldung liegt nach derzeitigem Stand jedoch nicht vor. Zur Abklärung des Sachverhalts suchen Einsatzkräfte derzeit ... Mehr lesen»
- Heidelberg / MetropolregionTRhein-Neckar(red/ak) – Am 6. Oktober dürfen sich alle Slam-Fans auf ein besonderes Erlebnis freuen: den KÖRPERWELTEN Science Slam Heidelberg im Frauenbad. Nachwuchswissenschaftler*innen aus ganz Deutschland bringen das Neueste aus ihrer Forschung rund um den Körper in kurzweiligen Vorträgen auf die große Bühne und sorgen für einen Abend voller Unterhaltung, Inspiration und Wissenschaft. Tickets ... Mehr lesen»
- Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits seit einiger Zeit lädt das Hockenheimer „Schwätz-Bänkle” Bürgerinnen und Bürger ein, sich für eine kleine Unterhaltung niederzulassen. Die mit einem blauen Schild gekennzeichnete Bank steht an der Zehntscheune in Hockenheim. Wer sich hier niederlässt, zeigt seinen Mitmenschen: Setzt euch zu mir, ich habe Lust, mich zu unterhalten! Am Donnerstag, ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Dekanatskirchenmusiktag des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen findet alle zwei Jahre statt, dieses Mal am Samstag, 20. September, 18 Uhr, in der Mundenheimer Christuskirche (Kirchplatz 5). „Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges musikalisches Programm und ein geistliches Erlebnis voller Klang, Inspiration und Gemeinschaft“, verspricht Bezirkskantor Tobias Martin, der die musikalische ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Sonntag (07.09.2025) fuhr gegen 18:30 Uhr an der Industriestraße, Ecke Sternstraße ein Autofahrer eine Fußgängerin beim Überqueren einer Ampel an. Beim Abbiegen kollidierte der 46-Jährige mit der Passantin, die die Kreuzung bei Grün überquerte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 82-Jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»
