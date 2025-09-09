Eberbach – AbfallVermeidungsRegal kommt nach Eberbach



Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – AVR Kommunal AöR beteiligt sich an den KLIMA.LÄND.TAGEN 2025

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde, die Kritik an der Wegwerfgesellschaft seit langem

ein Dauerthema.

Aus diesem Grund stellt die AVR Kommunal zusammen mit der

Klimaschutzstelle der Stadt Eberbach im Rahmen der KLIMA.LÄND.TAGE vom 18.

September bis 8. Oktober 2025 ihr AbfallVermeidungsRegal im Foyer des Rathauses

Eberbach, Leopoldsplatz 1, auf.

Dort können Bürgerinnen und Bürger noch funktionstüchtige Alltagsgegenstände abgeben, die

sie nicht mehr benötigen. Im Gegenzug können andere Produkte im Tausch mit nach Hause

genommen werden. Eins rein, eins raus. Wertschätzen statt wegwerfen.

Mit dem AbfallVermeidungsRegal möchte die AVR Kommunal AöR ein Zeichen für

nachhaltigen Konsum und Abfallvermeidung setzen und gleichzeitig das Bewusstsein der

Bürgerinnen und Bürger für die Bedeutung dieser Themen schärfen.

Die KLIMA.LÄND.TAGE, ehemals Nachhaltigkeitstage und Energiewendetage, gehören zu

den vielen Initiativen und Projekten der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg, welche

den Klimaschutz und nachhaltiges Handeln in der Gesellschaft verankern sollen.

Das AbfallVermeidungsRegal machte bereits letztes Jahr Station im Eberbacher Rathaus und

wurde von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen. Dabei wurden fleißig

Gegenstände getauscht.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach