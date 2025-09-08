Worms – Tötungsdelikt an 73-Jähriger – Beschuldigter nach umfangreichen Ermittlungen verhaftet und in Untersuchungshaft

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Die Kriminalpolizei Mainz ermittelt derzeit wegen eines Tötungsdelikts in Worms-Weinsheim.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde eine 73-Jährige in ihrem Haus in Worms-Weinsheim in der Zeit zwischen Samstag, den 30.08.2025 17:00 Uhr, und Sonntag, den 31.08.2025 14:00, Uhr, getötet. Die Verstorbene wurde am Sonntag, den 31.08.2025, durch einen Angehörigen leblos in ihrem Haus aufgefunden.

Die Gesamtumstände der Tat waren zunächst ungeklärt, so dass unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Mainz die Kriminalpolizei Mainz eine Sonderkommission zur Aufklärung der Tat eingesetzt hat. Die Ermittlungen werden durch das LKA Rheinland-Pfalz und das BKA unterstützt. Im Rahmen der am 02.09.2025 durchgeführten Obduktion wurden verschiedenen Gewalteinwirkungen festgestellt, die den Verdacht eines Tötungsdeliktes erhärteten.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnte ein in Worms lebender 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er wurde am Sonntag, den 07.09.2025 durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz festgenommen.

Der dem Opfer persönlich bekannte Tatverdächtige wurde noch am Sonntag dem Ermittlungsgericht vorgeführt, welches auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Tatvorwurfs des Totschlags und Diebstahls erlassen hat. Der Beschuldigte ließ sich bisher nicht zur Tat ein.

Die Hintergründe der Tat sowie die Motivation des Beschuldigten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, eine tragfähige Beurteilung ist gegenwärtig noch nicht möglich.

Die Ermittlungen werden durch die SoKo zur Klärung der Gesamtumstände der Tat fortgeführt.

Wer Hinweise zu der Tat sowie zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Lilienweg in Worms-Weinsheim zum Tatzeitraum geben kann, wird trotz des aktuellen Ermittlungsstands gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer: 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Quelle:

Polizeipräsidium Mainz