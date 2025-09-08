Wiesloch – MRN HandballCup am 14. September – dieses Mal dürfen die Jüngeren ran!

Wiesloch / Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Metropolregion Rhein-Neckar HandballCup findet zum 6. Mal in Wiesloch statt. Am Sonntag, 14. September kommen jeweils fünf männliche und fünf weibliche Mannschaften der D-Jugend aus der Metropolregion Rhein-Neckar zusammen, um sich zu messen. Gespielt wird: Jede/r gegen Jede/n! „Auch die Jugend soll sich über die Ländergrenzen hinaus begegnen und ein WIR-Gefühl für unsere Region entwickeln, so die Idee des Turniers. Und wo geht das besser als im Sport!?“, so Andrea Michels, Geschäftsführerin der Sportregion Rhein-Neckar e.V. Die Sportregion organisiert in Kooperation mit den Verbänden, BadischenWürttembergischer Handballverband, Handballverband Rheinhessen-Pfalz und Bezirk Darmstadt des Hessischen Handballverbands die 6. Auflage des Turniers. Dank langjähriger Partner und Unterstützer, insbesondere Sparkasse Heidelberg und Volksbank Kraichgau, kann das Turnier immer wieder stattfinden. Ebenso der altbewährte Ausrichter, die Handball-Abteilung der TSG Wiesloch, ist weiterhin on Board, sodass sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, selbstverständlich auch die Zuschauer, auf ein spannendes Turnier bei guter Bewirtung freuen können. Gerhard Schäfer, Initiator des Turniers und Vorstandsmitglied der Sportregion, weist auf die beeindruckende Entwicklung der Sportregion in den vergangenen zwei Jahrzehnten hin. Er betont, wie die Metropolregion Rhein-Neckar den Zusammenhalt durch den Sport gepflegt habe und wie wichtig solche Veranstaltungen sind. Auch das Zusammenwirken der Verbände stärkt die Region. Die Vorfreude ist auch bei den teilnehmenden Mannschaften groß. Denn für die jüngeren Mannschaften ist der länderübergreifende Vergleich Neuland. Die Sieger des Turniers dürfen sich nicht nur über Ruhm und Ehre freuen – für den 1. Platz gibt es natürlich auch einen glänzenden Pokal! Aber auch alle anderen Teams gehen nicht leer aus: Unsere Partner haben sich tolle Aktionen überlegt, bei denen echtes HandballFeeling aufkommt. Die erstplatzierten beiden Mannschaften erhalten exklusive Gutscheine für einen gemeinsamen Besuch bei den Rhein-Neckar Löwen. Und auch die Plätze 3 bis 5 dürfen sich freuen: Sie erleben ein Heimspiel der Eulen Ludwigshafen live vor Ort. Denn gemeinsame Handballerlebnisse schweißen die Teams weiter zusammen. Absolute Teamsport Rausch stellt die Spielbälle zur Verfügung und jede Mannschaft darf einen Handball mit nach Hause nehmen. Vielleicht darf man sich auch auf das ein oder andere Handball-Vorbild freuen!? Ein weiteres Highlight, welches beim MRN HandballCup auf keinen Fall fehlen darf: das Einlagespiel der Wiesloch Wiesel, einer inklusiven Handballmannschaft, die bereits in den letzten Jahren das Publikum verzauberte. Am Sonntag um 13:30 Uhr werden sie ein gemischtes Match mit ehemaligen Handballprofis spielen. Der Turniertag startet um 9:00 Uhr mit den weiblichen Mannschaften. Die Siegerehrung der Mädels findet im Anschluss an das Wiesel-Spiel statt, gegen 14 Uhr. Danach spielen die Jungs bis ca. 18 Uhr. Die Siegerehrung findet im Anschluss an das letzte Spiel statt. Gespielt wird Jede/r gegen Jede/n! Der Eintritt ist wie immer frei.

Quelle: Sportregion Rhein-Neckar e.V.