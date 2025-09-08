Viernheim – „Bücherzwerge“ starten wieder – Leseförderung von Anfang an – Spiele entdecken für Ein- bis Dreijährige

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Würfeln, angeln, Obst pflücken: Bei den „Bücherzwergen“ der Stadtbibliothek Viernheim (Satonévri-Platz 1) dreht sich am Mittwoch, 24. September, alles um Spiele. Von 15 bis 15:45 Uhr sind Kinder im Alter von ein bis drei Jahren zusammen mit einem Erwachsenen eingeladen, bekannte Klassiker wie „Obstgarten“ oder „Angelspiel“ auszuprobieren – aber auch spannende Neuheiten wie „Leo Partylöwe“ oder „Meins oder Deins?“ zu entdecken.

Neben dem Spielen stehen gemeinsames Bilderbuchanschauen und fröhliches Singen auf dem Programm. So entsteht eine bunte Mischung, die kleine Kinder spielerisch an Sprache, Kreativität und Bücher heranführt. „Bilderbücher und gemeinsames Vorlesen können schon früh die kognitive Entwicklung fördern und das spätere Leseverhalten positiv prägen. Auch Spiele stärken soziales Lernen, Sprachentwicklung und Vorstellungskraft. Uns ist es ein Anliegen, Eltern und Großeltern einen Raum zu bieten, in dem sie gemeinsam mit den Kindern die Freude am Lesen, Spielen und Entdecken erleben können“, betont das Team der Stadtbibliothek.

Die nächsten Termine für die „Bücherzwerge“ finden am 29. Oktober zum Thema „Herbst“ und am 26. November zum Thema „Märchen“ statt.

Um Voranmeldung mit Altersangabe des Kindes wird gebeten, telefonisch unter 06204 – 988 450 oder per E-Mail unter stadtbibliothek@viernheim.de.

Die Öffnungszeiten sind: Dienstag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 14 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Stadtbibliothek unter www.viernheim.de/stadtbibliothek abrufbar.

Quelle: Stadt Viernheim