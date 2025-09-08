Viernheim – 30 Jahre REL: Tag des offenen Hoftores am 20. September – Erlebnisreicher Tag mit freiem Eintritt

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Blick hinter die Kulissen und buntes Programm für die ganze Familie – Die Recycling Entsorgung & Logistik GmbH (REL GmbH) feiert ihr 30-jähriges Bestehen – und öffnet aus diesem Anlass am 20. September von 11:00 bis 16:00 Uhr die Tore ihres Recyclinghofs in der Dornierstraße 12 in Viernheim.

Die Besucherinnen und Besucher erwarten an diesem Tag spannende Einblicke in die Arbeit eines modernen Entsorgungsfachbetriebs. An Informationsständen und bei Rundgängen über das Betriebsgelände erfahren sie Wissenswertes rund um Recycling, nachhaltige Abfallwirtschaft und moderne Entsorgungslösungen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, Mitmachaktionen und Luftballontieren bietet Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie.

Geschäftsführer Johannes Kattermann: „Unser Jubiläum möchten wir nicht nur im kleinen Kreis, sondern gemeinsam mit den Menschen in der Region feiern. Deshalb laden wir alle ein, uns kennenzulernen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und einfach einen schönen Tag bei uns zu verbringen.“

Als besonderes Highlight können Groß und Klein die Fahrzeuge, Container und Baumaschinen hautnah erleben – und sogar selbst im Fahrerhaus der LKWs Platz nehmen, um ein Erinnerungsfoto zu machen. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz: Kulinarische Angebote und stimmungsvolle Livemusik runden den Tag des offenen Hoftores ab. Der Eintritt ist frei.

Über die REL GmbH:

Die REL GmbH mit Sitz in Heddesheim ist ein mittelständisches Unternehmen mit rund 80 Mitarbeitenden, das sich auf die fachgerechte Entsorgung und Verwertung von Abfällen spezialisiert hat. Der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb bietet sämtliche Dienstleistungen im Bereich der Abfalllogistik aus einer Hand und kümmert sich um die fachgerechte Abfallentsorgung von Privat- und Gewerbekunden, inklusive der Erstellung von individuellen Entsorgungskonzepten für Gewerbe und Industrie. Das Unternehmen legt in allen Bereichen seiner Geschäftstätigkeit besonderen Wert auf effiziente Strukturen, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.

Die REL GmbH betreibt einen Containerdienst mit eigener Fahrzeugflotte sowie Recyclinghöfe in Hockenheim, Viernheim, Schönau und Waibstadt.

Quelle: RECYCLING ENTSORGUNG & LOGISTIK GMBH – VERWALTUNG HEDDESHEIM