Speyer – Tagesordnung Sitzung des Gestaltungsbeirats am 17. September

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – 22. Sitzung des Gestaltungsbeirats am Mittwoch, 17. September 2025.
Beginn der öffentlichen Sitzung: 10:30 Uhr
Ort: Stadtratssitzungssaal, Maximilianstraße 12
Tagesordnung:
Zu beratende Tagesordnungspunkte:
1. Fischmarkt, Baulückenschluss
2. Theodor-Heuss-Straße, Neubau Mehrfamilienhaus, Wiedervorlage
Informative Tagesordnungspunkte:
3. Aufstockung Conrad-Hist-Straße
4. Information über Förderprogramm Kernstadt Nord
5. Stadtdenkmal
6. Info über Zusagen der neuen Mitglieder, Info zur Satzung,
weitere Vorgehensweise
Quelle: Stadt Speyer