Speyer – Tag des offenen Denkmals® 2025 in Speyer – Geschichte erleben, Denkmale entdecken – Tagesprogramm

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 14. September 2025, lädt die Stadt Speyer im Rahmen des bundesweiten Tags des offenen Denkmals® dazu ein, die reiche Geschichte und kulturelle Vielfalt der Domstadt auf besondere Weise zu erleben. Unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?” erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Einblicke in historische Gebäude, bedeutende Kulturgüter und sonst nicht öffentlich zugängliche Bereiche.

Mit über 420 geschützten Einzeldenkmalen sowie zahlreichen Natur- und Bodendenkmalen verfügt Speyer über ein historisches Erbe, das weit über die Stadtgrenzen hinausstrahlt. Die beiden UNESCO-Welterbestätten – der Kaiserdom zu Speyer sowie das SchUM-Gemeindezentrum (Judenhof) als Teil des jüdischen Erbes der SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz – stehen dabei stellvertretend für die mehr als zweitausendjährige Stadtgeschichte.

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Programm: An verschiedenen Orten in der Stadt finden kostenfreie Führungen, thematische Rundgänge, Mitmachaktionen für Kinder und musikalische Beiträge statt. Historische Gebäude wie das Feuerbachhaus, die Dreifaltigkeitskirche oder der Kaiserdom öffnen ihre Türen – begleitet von fachkundigen Erläuterungen, Hintergrundinformationen und persönlichen Geschichten.

Ein zentraler Informationsstand auf dem Geschirrplätzel bietet Gelegenheit, mit Fachleuten aus der Denkmalpflege ins Gespräch zu kommen und sich über aktuelle Projekte zu informieren. Auch das Historische Museum der Pfalz beteiligt sich mit freiem Eintritt in ausgewählte Ausstellungen.

Das vollständige Programm des Tages kann untenstehend eingesehen werden:

11 bis 17 Uhr Uhr | Maximilianstraße und Geschirrplätzel

Informationsstände zur baulichen und archäologischen Denkmalpflege

Mitmachaktionen für Kinder, Stadtrallye, Informationen

11 bis 16.30 Uhr | Stadtspaziergänge mit der Tourist-Info, Maximilianstraße 13

Auf diesem vielseitigen Stadtrundgang durch die Speyerer Altstadt erfahren Sie alles zur Stadtgeschichte. Sie spazieren rund um den Dom und besichtigen die wunderschöne protestantische Dreifaltigkeitskirche von innen. Außerdem besuchen Sie das zweite UNESCO-Welterbe der Stadt, den mittelalterlichen Judenhof mit dem Museum SchPIRA, das das jüdische Leben in Speyer anschaulich darstellt. Das gut erhaltene Ritualbad (Mikwe) sowie Überreste von Synagoge und Frauenschul hinterlassen bleibenden Eindruck. Bitte beachten Sie, dass der Dom nur von außen besichtigt wird. Der Besuch des Judenhofs ist enthalten.

Die Führungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung über die Tourist-Info wird empfohlen – bitte ignorieren Sie dabei die Angabe „kostenpflichtig” auf der Buchungsseite. Sofern noch Plätze frei sind, können Führungen auch am Veranstaltungstag bei den Gästeführenden gebucht werden.

Die Gruppengröße ist auf 25 Personen begrenzt. Treffpunkt ist jeweils an der Tourist-Information, Maximilianstraße 13.

Folgende Termine stehen zur Auswahl:

• 11 bis 12.30 Uhr

• 13 bis 14.30 Uhr

• 15 bis 16.30 Uhr

Ab 10 Uhr | Historisches Museum der Pfalz in Speyer

Freier Eintritt in die Sammlungsausstellung „Kreuz und Krone”

Freier Eintritt in die Fotoausstellung „Horst Hamann – Kaiserdom zu Speyer. Vertical Photographs”

11 bis 16 Uhr | Feuerbachhaus, Allerheiligenstraße 9

Führungen durch das Haus und die Gemäldesammlung

Klaviermusik aus der Zeit Anselm Feuerbachs

Malaktion für Kinder und Jugendliche

11 bis 19 Uhr | Evangelische Dreifaltigkeitskirche, Große Himmelsgasse 4

Geöffnet zur Besichtigung (inklusive Emporen)

Führungen durch Mitarbeitende der Offenen Kirche

12 bis 17 Uhr | Dom zu Speyer, Domplatz 1a

Informationsstand in der Vorhalle

Bastelangebot in der Vorhalle für Kinder ab 12 Uhr

Führungen durch die Reliquienkapelle: 13 Uhr und 14 Uhr (je 60 Min.)

Führungen „Der Dom im Laufe der Zeit”: 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr (je 60 Min.)

Führungen durch die Sakristei: 13 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr (je 45 Min.)

Fachvortrag „Die Restaurierung der Vorhalle”: 14 Uhr (60 Min.)

Vortrag „Das Schraudolph-Wandbild in der Vorhalle”: 15.30 Uhr (60 Min.)

Weitere Informationen zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals sind unter www.tag-des-offenen-denkmals.de abrufbar.

Quelle: Stadt Speyer