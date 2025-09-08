Schwetzingen – Vorträge und Erfahrungsaustausch für Krebspatienten

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Onko-Café der GRN-Klinik Schwetzingen und der ehemaligen Frauenselbsthilfe nach Krebs bietet Krebspatientinnen und -patienten offenen Gesprächskreis mit fachkundiger Begleitung

Am Dienstag, 09. September trifft sich die ehemalige Frauenselbsthilfe nach Krebs Brühl-Schwetzingen um 16 Uhr im Rüdiger-Burger-Saal, 4. Obergeschoss der GRN-Klinik Schwetzingen. Dr. Annette Maleika, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und Marion Klar, Gesundheits- und Krankenpflegerin für Onkologie, referieren dieses Mal über das Thema „Fatigue”. Zusätzlich zu dem regulären Gruppentreffen findet das Onko-Café alle zwei Monate statt.

Die Diagnose Krebs stellt für Betroffene und Angehörige einen tiefen Einschnitt in ihr Leben dar. Auch nach optimaler Behandlung bleiben viele offene Fragen und Probleme, die den Alltag beeinträchtigen. Das Onko-Café bietet Männern und Frauen jeden Alters mit unterschiedlichen Krebserkrankungen eine Anlaufstelle, um Erfahrungen auszutauschen. Onkologisch tätige Fachärzte und Fachpflegekräfte begleiten die Veranstaltung, informieren über neue Entwicklungen in der Krebstherapie und stehen für Fragen zur Verfügung. Gäste sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.

Quelle:

GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar