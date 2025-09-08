Oftersheim – Kabeldiebe täuschen Baustelle vor – Zeugenaufruf

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 03. September, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, da er von einer verdächtigen Wahrnehmung berichten wollte. Am Mittwochmorgen hatte er um kurz vor 9 Uhr zwei Männer in gelben Warnwesten beobachtet, die parallel zu einem Feldweg von der B291 in Richtung Golfplatz mit Klappspaten zu Werke waren. Die Männer hatten bereits einen 1 Meter tiefen Graben auf einer Länge von 100 m ausgehoben. Zur Absicherung waren zwei Warnbarken mit Trassenband aufgestellt. Als der Zeuge die Männer auf ihr Tun ansprach, liefen diese kommentarlos zu einem Opel mit mutmaßlich Heidelberger Zulassung und fuhren davon. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass die Männer offenbar ein Kupferkabel freigelegt hatten. Dieses war schon teilweise gekappt und entwendet worden. Weitere Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen ergaben, dass die Baustelle vorgetäuscht war und es sich bei den zwei unbekannten Männern um Kupferdiebe gehandelt hatte.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

– 1. Person: männlich, 170 cm groß, ungefähr 70 kg schwer, rundes

Gesicht, circa 40 Jahre alt, Arbeitskleidung mit kurzer Hose und

Warnweste, mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

– 2. Person: männlich, 175 cm groß, schmales Gesicht, schmale

Statur, schlechte Zähne, ungefähr 40 Jahre alt, sehr dünne kurze

Haare, Warnweste, mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/ 288-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim