Neustadt – Kontrolltage im Hinblick auf E-Scooter ab heutigem Montag

Neustadt/Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Die Polizeiinspektion Neustadt/W. wird ab diesem Montag, den 08.09.2025 bis einschließlich Freitag, den 12.09.2025, verstärkt die Verkehrssicherheit von sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern) kontrollieren.

Ferner wird hierbei auch insbesondere die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer überprüft werden.

Die Polizei Neustadt/W. weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass für Fahrer solcher Kraftfahrzeuge dieselben Promillegrenzen wie für beispielsweise PKW-Führer gelten. Zudem kann die Fahrt unter Drogeneinfluss ebenfalls in einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren enden.

Des Weiteren ist eine ordnungsgemäße Versicherung für solche Gefährte erforderlich. In diesem Jahr weist die Versicherungsplakette die Farbe Grün auf.

Quell:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße