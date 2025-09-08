Mannheim / Hockenheim – ASB betreut das Musikfestival “GLÜCKGEFÜHLE” erneut sanitätsdienstlich

Mannheim / Stuttgart / Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum zweiten Mal in Folge übernimmt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in diesem Jahr die sanitätsdienstliche Betreuung des beliebten Musikfestivals „GLÜCKSGEFÜHLE” auf dem Hockenheimring vom 11. bis 14. September 2025.

Unter dem Motto „Sicher feiern, unbeschwert genießen” sorgt der ASB auch in diesem Jahr dafür, dass Besucherinnen und Besucher auch bei spätsommerlichen Temperaturen sicher und unbeschwert feiern können.

Im Einsatz sind an den Festivaltagen jeweils bis zu 250 Einsatzkräfte des ASB aus ganz Baden-Württemberg. Ebenfalls im Einsatz sind 15 Rettungsmittel, darunter Notarzteinsatzfahrzeuge, Rettungswagen, Krankentransportwagen und weitere Einsatzfahrzeuge. Die Einsatzstruktur ist routiniert und stabsmäßig organisiert: Bereits vor dem Festival wurden Lagepläne, Personalzuteilungen und Logistikabläufe detailliert abgestimmt, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.

Auf dem Gelände des Hockenheimrings sind an den Eventbühnen sogenannte Unfallhilfsstellen eingerichtet um verletzte Feiernde schnell und fachgerecht versorgen zu können. Weiterhin ist in diesem Jahr zum ersten Mal die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) mit eingebunden, die vor Ort im Medical-Center eine Festival-Ambulanz einrichten, um kleinere Versorgungen direkt vor Ort zu gewährleisten. So muss eine Vorstellung in einem Krankenhaus nur im Notfall erfolgen und entlastet daher die umliegenden Kliniken. Auch hausärztliche Behandlungen wie z.B. Grippesymptome können so schnell und bedarfsgerecht bedient werden.

Das Wetter wird voraussichtlich trocken und spätsommerlich warm, ideale Bedingungen für ein Festivalfeeling unter freiem Himmel. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf eine tolle Zeit mit abwechslungsreichen Musik-Acts freuen, während der ASB für schnelle Hilfe, medizinische Betreuung und psychologische Unterstützung sorgt.

Der ASB betont seine komplikationslose Kooperation mit Veranstaltern, Sicherheitsdiensten und lokalen Behörden, um eine sichere und verantwortungsvolle Festivalerfahrung für alle zu gewährleisten und freut sich auf die Veranstaltung.

„Wir sind sehr stolz, dass wir den Sanitätsdienst beim GLÜCKSGEFÜHLE-Festival 2025 auf dem Hockenheimring wieder übernehmen dürfen. Unser Anspruch ist, dies in üblicher ASB-Manier hochprofessionell und in enger Abstimmung mit allen beteiligten Behörden und Organisationen durchzuführen”, so Daniel Groß, Stellvertretender Landesgeschäftsführer und Landesrettungsdienstleiter des ASB.

Das GLÜCKSGEFÜHLE-Festival zieht seit 2023 rund 200.000 begeisterte Menschen auf den Hockenheimring. Der ASB betreut die Veranstaltung sowie die dazugehörigen Campingflächen in diesem Jahr zum zweiten Mal.

Der ASB – in jeder Lage stark! ⚫ Wir helfen hier und jetzt.

Der ASB Baden-Württemberg e.V. ist als Hilfsorganisation und Wohlfahrtsverband politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen – unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. Der ASB Baden-Württemberg e.V. hat rund 180.000 Mitglieder. Schwerpunkte sind Stationäre und ambulante Pflege, Notfallrettung und Krankentransport. Im Rettungsdienst betreibt der ASB 54 Rettungswachen in 26 Rettungsdienstbereichen. Weitere Aufgaben des ASB sind Breitenausbildung, professionellem Sanitätsdienst und Bevölkerungsschutz, Mobile Soziale Dienste, Betreutes Wohnen, Hausnotruf, Essen auf Rädern, Behindertenhilfe, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Mit gut ausgebildeten Einsatzkräften und moderner Ausstattung sichert der ASB das Wohlbefinden der Menschen in Notlagen. Der ASB beschäftigt in Baden-Württemberg rund 9.000 Mitarbeitende. Etwa 3.500 weitere Menschen engagieren sich ehrenamtlich für den ASB.

Quelle: ASB Baden-Württemberg e.V. Region Mannheim/Rhein-Neckar