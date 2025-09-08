  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

08.09.2025, 10:45 Uhr

Mannheim – Faire Wochen in Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 12. September starten bundesweit die Fairen Wochen (www.faire-woche.de/start) – auch in Mannheim. Unter dem Motto „Fair Handeln – Vielfalt erleben!” erwartet Interessierte bis in den Oktober hinein ein buntes Veranstaltungsprogramm, das passend zum Motto das vielfältige Engagement zum Fairen Handel in Mannheim abbildet. Denn Mannheim steht für Vielfalt, Engagement und ein starkes Miteinander und unterstützt den Fairen Handel seit 13 Jahren als zertifizierte „Fairtrade-Town”. „Der Faire Handel fördert die biologische Vielfalt, beruht auf dem vielfältigen Engagement unterschiedlichster Menschen und arbeitet mit Produzentinnen und Produzenten in verschiedensten Weltregionen zusammen, die eine große Bandbreite an Produkten herstellen.” so Oberbürgermeister Christian Specht. „Und er zeigt: jeder von uns kann bereits mit kleinen Schritten Großes bewegen.”

Das Programm der Fairen Wochen wird vom Eine-Welt-Forum Mannheim e. V. koordiniert und von der Stadt Mannheim als Kooperationspartnerin unterstützt. Mehr als 20 Akteure und Organisationen aus Mannheim haben das Programm mitgestaltet. Es umfasst Vorträge, Workshops und vielfältige Aktionen, zum Beispiel einen Foodwalk zu Orten nachhaltiger Ernährung, die Vorführung eines Dokumentarfilms oder auch den „Jungen Kongress” für Jugendliche und junge Erwachsene zum Thema Klimagerechtigkeit. Auch die Stadtbibliothek Mannheim beteiligt sich mit einem umfassenden Programm vom Grünen Dienstag mit Verkostung fairer Köstlichkeiten bis zur Kleidertauschparty. Eine Premiere wird die große Eröffnungsveranstaltung am Freitag, 12. September, von 16 bis 20 Uhr in der U-Halle (Halle 6) auf dem Spinelli-Gelände – veranstaltet vom Eine-Welt-Forum Mannheim e.V. und der Stadt Mannheim. An diesem Tag verwandelt sich die U-Halle in einen lebendigen Ort des Austauschs, in dem mit Musik und Mitmachaktionen die Vielseitigkeit des Fairen Handels gefeiert wird. Vielfältige Mitmachangebote für Groß und Klein, Info-Stände, ein Repair-Café und ein Interview mit Gästen aus Windhoek (Namibia) sowie viele weitere Angebote sorgen für Unterhaltung und geben Anregungen und Informationen.

Der Eintritt ist frei.

Das ausführliche Programm der Fairen Woche gibt es auf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/2025-08/Faire%20Woche%20Mannheim%202025%20final-1.pdf

Weitere Informationen zur Fairtrade-Town Mannheim:
www.mannheim.de/fairtrade

Quelle: Stadt Mannheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Frankenthal – Angriff auf Jugendlichen

    • Frankenthal – Angriff auf Jugendlichen
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 07.09.2025, gegen 12:45 Uhr, wurde im Bereich der Stadtbibliothek in der Welschgasse in 67227 Frankenthal ein vermutlich Jugendlicher von einem 30-Jährigen Beschuldigten körperlich angegangen. Die Polizei konnte den 30-Jährigen Beschuldigten bei seiner Flucht ergreifen. Der bislang unbekannte Geschädigte hielt sich mit drei weiteren Personen im Bereich der Stadtbibliothek auf. Nach vorangegangenen Streitigkeiten ... Mehr lesen»

      • Worms – Tötungsdelikt an 73-Jähriger – Beschuldigter nach umfangreichen Ermittlungen verhaftet und in Untersuchungshaft

    • Worms – Tötungsdelikt an 73-Jähriger – Beschuldigter nach umfangreichen Ermittlungen verhaftet und in Untersuchungshaft
      Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Die Kriminalpolizei Mainz ermittelt derzeit wegen eines Tötungsdelikts in Worms-Weinsheim. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach den bisherigen Ermittlungen wurde eine 73-Jährige in ihrem Haus in Worms-Weinsheim in der Zeit zwischen Samstag, den 30.08.2025 17:00 Uhr, und Sonntag, den 31.08.2025 14:00, Uhr, getötet. Die Verstorbene wurde am Sonntag, den 31.08.2025, durch ... Mehr lesen»

      • St. Leon-Rot – Unfall im Bereich der Kläranlage – NACHTRAG – Radfahrer mit schweren Verletzungen durch Rettungshubschrauber abtransportiert

    • St. Leon-Rot – Unfall im Bereich der Kläranlage – NACHTRAG – Radfahrer mit schweren Verletzungen durch Rettungshubschrauber abtransportiert
      St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, kam es heute Morgen gegen 08:15 Uhr im Bereich der Kläranlage zu einem Unfall zwischen einem 55-jährigen Radfahrer und einem Auto. Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein Autofahrer den Feldweg von St. Leon kommend geradeaus in Fahrtrichtung Kläranlage. Ein 55-jähriger Radfahrer näherte sich von links und prallte ungebremst gegen die ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Innovative Technik für höchste Ansprüche: Kinderintensivtrage des ASB erhält modernes elektrohydraulisches Fahrgestell

    • Mannheim – Innovative Technik für höchste Ansprüche: Kinderintensivtrage des ASB erhält modernes elektrohydraulisches Fahrgestell
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein bedeutender Fortschritt in der Versorgung von Neugeborenen und kritisch erkrankten Säuglingen: Die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) hat gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Region Mannheim/Rhein-Neckar und den anderen Hilfsorganisationen des Rettungsdienstbereichs in der Region sowie den beteiligten Krankenkassen zwei spezialisierten Kinderintensivtragen erfolgreich auf ein modernes, elektrohydraulisches Fahrgestell umgerüstet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Mannheimer Bildungsakademie öffnet alle Türen zum Tag des Handwerks am 20. September – Rein in die Werkstätten und Handwerk selbst erleben – Kontakte zu Betrieben knüpfen – Loaded Cookies backen und virtuell aufs Dach steigen – Eintritt zur Veranstaltung ist frei

    • Mannheim – Mannheimer Bildungsakademie öffnet alle Türen zum Tag des Handwerks am 20. September – Rein in die Werkstätten und Handwerk selbst erleben – Kontakte zu Betrieben knüpfen – Loaded Cookies backen und virtuell aufs Dach steigen – Eintritt zur Veranstaltung ist frei
      Manheim/Metropolrgion Rhein-Neckar. Werkstätten auf für alle, die Handwerk entdecken wollen! Zum Tag des Handwerks am 20. September 2025 öffnet die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald von 10 bis 16 Uhr ihre Türen, um Handwerk erlebbar zu machen. Ziel ist es, die Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen und junge Menschen sowie deren Eltern für eine Ausbildung im Handwerk zu ... Mehr lesen»

      • Hainfeld – Kollision zweier Motorräder

    • Hainfeld – Kollision zweier Motorräder
      Hainfeld/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmittag (07.09.2025, 14.50 Uhr) kam es auf der L 507 bei Hainfeld zur Kollision zwischen zwei Motorrädern, weil ein 69 Jahre alter Biker den Abbiegevorgang des Vorausfahrerenden nicht rechtzeitig erkannte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer von ihren Krädern geschleudert. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Job | Familie | Karriere – Digitale Vorträge zu „Existenzgründung“ und „Wiedereinstieg“

    • Ludwigshafen – Job | Familie | Karriere – Digitale Vorträge zu „Existenzgründung“ und „Wiedereinstieg“
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie macht man sich selbstständig? Wie gelingt der berufliche Wiedereinstieg? Antworten auf dies Fragen liefern die beiden nächsten kostenlosen Vorträge der digitalen Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Es gibt viele unterschiedliche Gründe, sich selbstständig zu machen: der Wunsch ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Steuerliche Entlastung für Geringverdiener – Diese Änderungen sollten Sie 2025 kennen

    • Ludwigshafen – Steuerliche Entlastung für Geringverdiener – Diese Änderungen sollten Sie 2025 kennen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Viele Arbeitnehmer mit geringem Einkommen können sich im Jahr 2025 auf steuerliche Entlastungen freuen. Der Gesetzgeber hat mehrere Anpassungen beschlossen, die vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zugutekommen. Die wichtigsten Änderungen betreffen den Grundfreibetrag, die Anpassung von Pauschbeträgen und neue Regelungen im Bereich der Sozialabgaben. Wer die Neuerungen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Messeauftritt mit Wirkung: Worauf Unternehmen bei Präsentationen achten sollten

    • Ludwigshafen – Messeauftritt mit Wirkung: Worauf Unternehmen bei Präsentationen achten sollten
      Bild: Pongvit – stock.adobe.com INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Eine Messe oder ein Event ist mehr als nur ein Termin im Kalender. Sie ist eine Bühne, auf der Unternehmen zeigen, wer sie sind, wofür sie stehen und welche Botschaften sie transportieren wollen. In einer Atmosphäre, in der viele Marken gleichzeitig um Aufmerksamkeit ringen, entscheidet oft der erste ... Mehr lesen»

      • Lampertheim – Mitarbeiter nach Ladendiebstahl attackiert

    • Lampertheim – Mitarbeiter nach Ladendiebstahl attackiert
      Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts in der Neuschloßstraße hat am Freitagabend (05.09), gegen 20.30 Uhr, einen 44 Jahre alten Ladendieb nach einer Verfolgung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 37-jährige Angestellte bemerkte zuvor den Diebstahl von Lebensmitteln und Körperpflegeprodukten, als der Verdächtige mit den Artikeln den Markt verließ und ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com