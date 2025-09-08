Mannheim – Faire Wochen in Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 12. September starten bundesweit die Fairen Wochen (www.faire-woche.de/start) – auch in Mannheim. Unter dem Motto „Fair Handeln – Vielfalt erleben!” erwartet Interessierte bis in den Oktober hinein ein buntes Veranstaltungsprogramm, das passend zum Motto das vielfältige Engagement zum Fairen Handel in Mannheim abbildet. Denn Mannheim steht für Vielfalt, Engagement und ein starkes Miteinander und unterstützt den Fairen Handel seit 13 Jahren als zertifizierte „Fairtrade-Town”. „Der Faire Handel fördert die biologische Vielfalt, beruht auf dem vielfältigen Engagement unterschiedlichster Menschen und arbeitet mit Produzentinnen und Produzenten in verschiedensten Weltregionen zusammen, die eine große Bandbreite an Produkten herstellen.” so Oberbürgermeister Christian Specht. „Und er zeigt: jeder von uns kann bereits mit kleinen Schritten Großes bewegen.”

Das Programm der Fairen Wochen wird vom Eine-Welt-Forum Mannheim e. V. koordiniert und von der Stadt Mannheim als Kooperationspartnerin unterstützt. Mehr als 20 Akteure und Organisationen aus Mannheim haben das Programm mitgestaltet. Es umfasst Vorträge, Workshops und vielfältige Aktionen, zum Beispiel einen Foodwalk zu Orten nachhaltiger Ernährung, die Vorführung eines Dokumentarfilms oder auch den „Jungen Kongress” für Jugendliche und junge Erwachsene zum Thema Klimagerechtigkeit. Auch die Stadtbibliothek Mannheim beteiligt sich mit einem umfassenden Programm vom Grünen Dienstag mit Verkostung fairer Köstlichkeiten bis zur Kleidertauschparty. Eine Premiere wird die große Eröffnungsveranstaltung am Freitag, 12. September, von 16 bis 20 Uhr in der U-Halle (Halle 6) auf dem Spinelli-Gelände – veranstaltet vom Eine-Welt-Forum Mannheim e.V. und der Stadt Mannheim. An diesem Tag verwandelt sich die U-Halle in einen lebendigen Ort des Austauschs, in dem mit Musik und Mitmachaktionen die Vielseitigkeit des Fairen Handels gefeiert wird. Vielfältige Mitmachangebote für Groß und Klein, Info-Stände, ein Repair-Café und ein Interview mit Gästen aus Windhoek (Namibia) sowie viele weitere Angebote sorgen für Unterhaltung und geben Anregungen und Informationen.

Der Eintritt ist frei.

Das ausführliche Programm der Fairen Woche gibt es auf

https://www.mannheim.de/sites/default/files/2025-08/Faire%20Woche%20Mannheim%202025%20final-1.pdf

Weitere Informationen zur Fairtrade-Town Mannheim:

www.mannheim.de/fairtrade

