Mannheim – Auffahrunfall mit 4 Beteiligten – Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss – erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Samstagnachmittag im Stadtteil Neuostheim. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss und es entstand beträchtlicher Sachschaden. Ein 50-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Audi auf der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Schubertstraße unterwegs. An der Ampel an der Einmündung zur Straße Am Oberen Luisenpark mussten die vorausfahrenden Fahrzeuge wegen Rotlichts halten. Dies nahm der 50-Jährige zu spät wahr und fuhr einer 41-jährigen Frau auf deren bereits stehenden Hyundai auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai auf den Citroën eines 36-Jährigen geschoben, der wiederum auf einen Golf geschoben wurde, der von einem 70-jährigen Mann gesteuert wurde.

Neben dem Audi waren auch der Hyundai und der Citroën nicht mehr fahrbereit. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 50.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 50-jährigen Unfallverursachers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim