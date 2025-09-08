Ludwigshafen – Steuerliche Entlastung für Geringverdiener – Diese Änderungen sollten Sie 2025 kennen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Viele Arbeitnehmer mit geringem Einkommen können sich im Jahr 2025 auf steuerliche Entlastungen freuen. Der Gesetzgeber hat mehrere Anpassungen beschlossen, die vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zugutekommen. Die wichtigsten Änderungen betreffen den Grundfreibetrag, die Anpassung von Pauschbeträgen und neue Regelungen im Bereich der Sozialabgaben. Wer die Neuerungen kennt, kann seine Steuerlast gezielt verringern und von mehr Netto im Geldbeutel profitieren.

Erhöhung des Grundfreibetrags

Der Grundfreibetrag ist im Jahr 2025 erneut gestiegen und liegt nun bei 12.096 Euro. Diese Anpassung sorgt dafür, dass ein größerer Teil des Einkommens steuerfrei bleibt und damit die Steuerlast spürbar sinken kann, insbesondere für Personen mit niedrigen oder mittleren Einkommen.

Der Grundfreibetrag ist der Teil des Einkommens, der steuerfrei bleibt und damit das Existenzminimum absichert. Im Jahr 2025 steigt dieser Betrag auf 12.096 Euro pro Person. Das entspricht einer Erhöhung um 312 Euro im Vergleich zu 2024, als der Wert bei 11.784 Euro lag. Für viele Geringverdiener bedeutet dies, dass ein größerer Teil ihres Einkommens steuerfrei bleibt. Wer beispielsweise ein zu versteuerndes Einkommen von 20.000 Euro im Jahr hat, zahlt 2025 auf 312 Euro weniger Steuern als im Vorjahr.

Entwicklung des Grundfreibetrags in den letzten Jahren

Die Tabelle zeigt deutlich, dass der Grundfreibetrag in den letzten Jahren regelmäßig angepasst wurde, um Preissteigerungen und höhere Lebenshaltungskosten auszugleichen.



Quelle?

Anpassung von Pauschbeträgen

Neben dem Grundfreibetrag sind auch andere steuerliche Pauschalen relevant, die vielen Arbeitnehmern zugutekommen. Dazu gehören zum Beispiel der Arbeitnehmer-Pauschbetrag, der für Werbungskosten gilt, oder die Entfernungspauschale für Fahrten zur Arbeit. Wird ein solcher Pauschbetrag erhöht, profitieren vor allem diejenigen, die keine höheren tatsächlichen Kosten nachweisen können und automatisch den Pauschbetrag ansetzen.

Änderungen bei Sozialabgaben

Auch bei den Sozialabgaben kann es 2025 zu Entlastungen kommen. Beitragssätze zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung werden regelmäßig überprüft. Selbst kleine Senkungen bei den Sätzen können bei Geringverdienern spürbare Wirkung zeigen. Ebenso können Anpassungen bei Beitragsbemessungsgrenzen den Anteil des Einkommens, auf den Abgaben zu zahlen sind, beeinflussen.

Beispielrechnung für 2025

Eine alleinstehende Angestellte verdient 1.900 Euro brutto im Monat, was einem Jahreseinkommen von 22.800 Euro entspricht. 2024 lag der steuerfreie Anteil bei 11.784 Euro. 2025 sind es 12.096 Euro.

• Steuerpflichtiges Einkommen 2024: 22.800 € – 11.784 € = 11.016 €

• Steuerpflichtiges Einkommen 2025: 22.800 € – 12.096 € = 10.704 €

Dadurch sinkt die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer, was eine geringere Steuerlast bedeutet. Zusammen mit anderen steuerlichen Anpassungen kann dies mehrere Dutzend Euro im Jahr ausmachen.

Wer profitiert besonders?

Geringverdiener profitieren überproportional von der Erhöhung des Grundfreibetrags, da bei ihnen ein größerer Teil des Einkommens im steuerfreien Bereich liegt. Dies betrifft zum Beispiel Teilzeitbeschäftigte, Auszubildende, Minijobber mit Nebentätigkeiten oder Berufseinsteiger mit niedrigen Einstiegsgehältern. Auch viele Rentner, deren Gesamteinkommen knapp über dem bisherigen Grundfreibetrag lag, können 2025 steuerlich entlastet werden.

Tipps für Geringverdiener zur Steueroptimierung

Steuererklärung abgeben – Auch wenn keine Pflicht zur Abgabe besteht, kann sich eine Steuererklärung lohnen, um mögliche Erstattungen zu erhalten.

Pauschbeträge nutzen – Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag und andere Pauschalen werden automatisch berücksichtigt, wenn keine höheren tatsächlichen Kosten angegeben werden.

Zusatzabzüge prüfen – Ausgaben für Arbeitsmittel, Weiterbildung oder bestimmte Versicherungen können zusätzlich steuermindernd wirken.

Lohnsteuerklasse überprüfen – Die richtige Steuerklasse kann die monatliche Steuerlast spürbar beeinflussen.

Ausblick

Steuerliche Entlastungen wie die Erhöhung des Grundfreibetrags und mögliche Anpassungen bei Pauschbeträgen oder Sozialabgaben sind ein wichtiges Instrument, um die Kaufkraft von Geringverdienern zu stärken. Wer sich über die Änderungen informiert und die eigenen Steuerdaten gezielt optimiert, kann das verfügbare Einkommen erhöhen und so finanziell besser durch das Jahr kommen.