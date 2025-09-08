Ludwigshafen – Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) – Photovoltaikanlage auf dem Schulzentrum Mundenheim ist fertig

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Dächern von Schulen, Sporthallen und Kindertagesstätten in Ludwigshafen schreitet voran. Kürzlich wurde eine Anlage auf den Dächern des Schulzentrums Mundenheim mit 484 Modulen mit einer Gesamtmodulfläche von rund 960 Quadratmetern fertiggestellt. Damit ist eine weitere von insgesamt 21 Anlagen betriebsbereit. Dank eines neuen Systems kann der Strom vollständig genutzt werden, denn für dieses Vorhaben kommt ein von den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL) gemeinsam mit der Simon Process Engineering GmbH speziell entwickelte Software zur Stromkreisbilanzierung zum Einsatz, mit dem überschüssiger Photovoltaik-Strom von den KIPKI-Photovoltaik-Anlagen vollständig von der Stadt Ludwigshafen verwendet werden kann. Dies gelingt, indem der überschüssige Strom der einzelnen Anlagen als virtuelles Kraftwerk durch die Software zusammengefasst wird und zeitgleich mit dem Verbrauch von weiteren städtischen Liegenschaften bilanziell verrechnet wird, die keine Anlage besitzen – praktisch eine erweiterte Eigenstromnutzung. Dadurch ist es möglich, dass auch Objekte der Stadt Ludwigshafen langfristig vom nachhaltigen Strom profitieren können, deren Gegebenheiten für Anlagen unvorteilhaft oder nicht ideal sind. Als Ergebnis wird so die 100-prozentige Eigennutzung des Stroms aus Photovoltaik-Anlagen ermöglicht und dadurch die Einsparung bei den Stromkosten für die Stadt Ludwigshafen optimiert.

Zum Hintergrund

Im Januar 2024 hatte das Klimaschutzministerium der Landesregierung einen Förderantrag der Stadt Ludwigshafen für das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) bewilligt. Damit stehen über 7,5 Millionen Euro für die Umsetzung von insgesamt 17 Projekten zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel bereit. Rund 3,5 Millionen Euro der Fördersumme fließen bis Mitte 2026 in die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf insgesamt 21 Dächern von Schulen, Sporthallen, Kindertagesstätten und Kindergärten, geplant und umgesetzt von den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL). Die Einrichtungen sind so in der Lage, ihren eigenen grünen Strom von jährlich circa 600 Megawattstunden zu erzeugen. Auf diese Weise gelingt es, etwa 350 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr einzusparen, was ein großer Erfolg auf dem Weg zur Klimaneutralität ist.

Quelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen