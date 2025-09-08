Ludwigshafen – German Open im Deutschen Kuhlemurmeln: Heimsieg für den 1. MSC Ludwigshafen-Friesenheim

Ludwigshafen-Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 6. September 2025, richtete der 1. Murmelspielclub Ludwigshafen-Friesenheim 1997 e.V. auf seiner Bambus-Murmel-Ranch die jährlichen German Open im Deutschen Kuhlemurmeln aus.

In einem spannenden Finale setzte sich die Mannschaft 1. MSC Ludwigshafen 3 (Yvonne Lutz, Joshua Lutz (11 Jahre), Niki Stroh, Oliver Henkes, Marco Magin) gegen das Klicker Team Brandy aus Brandoberndorf (Hessen) durch und holte damit den ersten Titel seit vielen Jahren. Den dritten Platz sicherte sich der ASV Weisenheim am Sand, der den 1. Södeler Klickerverein aus Wölfersheim (Hessen) besiegte.

Der sportliche Höhepunkt fand seinen festlichen Abschluss auf dem traditionellen Lichterfest des Vereins. Zahlreiche Gäste feierten gemeinsam den Sieg und genossen die stimmungsvolle Live-Musik von Us’Uwe.

Quelle: 1. MSC Ludwigshafen-Friesenheim