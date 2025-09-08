  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Ludwigshafen – German Open im Deutschen Kuhlemurmeln: Heimsieg für den 1. MSC Ludwigshafen-Friesenheim

Ludwigshafen-Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 6. September 2025, richtete der 1. Murmelspielclub Ludwigshafen-Friesenheim 1997 e.V. auf seiner Bambus-Murmel-Ranch die jährlichen German Open im Deutschen Kuhlemurmeln aus.

In einem spannenden Finale setzte sich die Mannschaft 1. MSC Ludwigshafen 3 (Yvonne Lutz, Joshua Lutz (11 Jahre), Niki Stroh, Oliver Henkes, Marco Magin) gegen das Klicker Team Brandy aus Brandoberndorf (Hessen) durch und holte damit den ersten Titel seit vielen Jahren. Den dritten Platz sicherte sich der ASV Weisenheim am Sand, der den 1. Södeler Klickerverein aus Wölfersheim (Hessen) besiegte.

Der sportliche Höhepunkt fand seinen festlichen Abschluss auf dem traditionellen Lichterfest des Vereins. Zahlreiche Gäste feierten gemeinsam den Sieg und genossen die stimmungsvolle Live-Musik von Us’Uwe.

Quelle: 1. MSC Ludwigshafen-Friesenheim

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

