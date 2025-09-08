Ludwigshafen – Dekanatskirchenmusiktag! Abendlob mit Posaunen, Orgel, Chören und Gemeindegesang – Erlebnis voller Klang, Inspiration und Gemeinschaft

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Dekanatskirchenmusiktag des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen findet alle zwei Jahre statt, dieses Mal am Samstag, 20. September, 18 Uhr, in der Mundenheimer Christuskirche (Kirchplatz 5). „Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges musikalisches Programm und ein geistliches Erlebnis voller Klang, Inspiration und Gemeinschaft“, verspricht Bezirkskantor Tobias Martin, der die musikalische Gesamtleitung innehat.

Der Dekanatskirchenmusiktag wird in Form eines Abendlobs gefeiert, das sich in Klöstern aus den Stundengebeten „Vesper“ und „Komplet“ entwickelt hat. Es musizieren der Bezirksposaunenchor unter Leitung von Landesposaunenwart Matthias Fitting und Chöre des Kirchenbezirks unter Leitung von Bezirkskantor Martin. An der Orgel ist Martin Reitzig, Bezirkskantor im Ruhestand, zu hören. Die Liturgie gestalten Dekan Paul Metzger und Pfarrerin Birgit Kiefer.

Eröffnet wird das Abendlob mit dem Lied „Du meine Seele singe“, das in mehreren Strophen von der Gemeinde, dem Chor und den Posaunen getragen wird. Ein berührendes Erlebnis verspricht unter anderem der Hymnus „Du lässt den Tag, o Gott, nun enden“. Daneben erklingt unter anderem Musik aus Frankreich und Nordamerika. Der Tag endet mit dem irischen Segenslied „An Irish Blessing“ der Chöre, dem gemeinsamen Lied „Abend ward, bald kommt die Nacht“ und einem Ausgangsstück des Posaunenchors. Neben musikalischen Beiträgen gibt es geistliche Impulse, Fürbitten und Gebete.

Der Dekanatskirchenmusiktag wird durch zahlreiche Mitwirkende, Partnerinnen und Partner aus dem Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen unterstützt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die musikalische Arbeit sind willkommen.

Quelle: Prot. Dekanat Ludwigshafen