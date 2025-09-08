Ludwigshafen – AKTUELL – Einsatz an der Blies

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Montagabend, 08.09.2025, kommt es aktuell zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungsdiensten an der Blies in Ludwigshafen.

Gemeldet wurde, dass am Ufer Kleidungsstücke aufgefunden wurden. Eine konkrete Vermisstenmeldung liegt nach derzeitigem Stand jedoch nicht vor.

Zur Abklärung des Sachverhalts suchen Einsatzkräfte derzeit den Bereich im und um das Gewässer intensiv ab. Boote und Taucher sind im Einsatz, die Polizei koordiniert vor Ort.

Der Einsatz dauert aktuell noch an. Über weitere Entwicklungen wird nachberichtet.