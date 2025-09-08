Landau – Neu im Bestand der Stadtbibliothek: Medienboxen zu den Themen Märchen, Wasser und Haustiere ab sofort für pädagogische Fachkräfte entleihbar

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Pädagoginnen und Pädagogen aufgepasst: Die Stadtbibliothek Landau hat Zuwachs bekommen – und zwar gleich dreifach. Ab sofort stehen dank der Unterstützung des Fördervereins Freunde der Stadtbibliothek Landau neue fertig gepackte Medienboxen zu den Themen Märchen, Wasser und Haustiere zur Verfügung. Die Boxen richten sich speziell an Fachkräfte in Kitas und Schulen und können mit einem kostenfreien Institutionenausweis ausgeliehen werden.

Insgesamt gibt es nun 16 vorgepackte Themensammlungen im Bestand der Einrichtung am Heinrich-Heine-Platz, zum Beispiel auch zu Verkehrserziehung, Gefühlen und dem Mittelalter. In praktischen und gut zu transportierenden Kunststoffboxen sind jeweils rund 20 Medien enthalten – von Bilder- und Sachbüchern über CDs bis hin zu Spielen. Auf Wunsch stellt das Bibliotheksteam auch individuelle Boxen zu anderen Schwerpunkten zusammen.

Gut zu wissen: Mit dem Institutionenausweis ist es außerdem möglich, Kamishibai-Bildkartensets auszuleihen. Daneben bietet die Stadtbibliothek Führungen für Vorschulgruppen und Schulklassen aller Altersstufen oder individuelle Vorlesetermine mit den ehrenamtlichen Vorlesepatinnen und Vorlesepaten an. Büchereibesuche zum unverbindlichen Stöbern können ebenfalls terminiert werden.

Weitere Infos sowie eine ausführliche Beschreibung der Angebote sind auf der Internetseite der Stadtbibliothek unter https://opac.landau.de/Kinder-Jugend/Schulen-Kitas zu finden. Außerdem steht das Bibliotheksteam telefonisch unter 0 63 41/13 43 20 oder per Mail an stadtbibliothek@landau.de zur Verfügung.

Bildunterschrift: Ca. 20 Medien rund um Hund, Katze, Kaninchen und Co. sind in der neuen Themenbox „Haustiere“ zu finden. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.