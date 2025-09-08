Lampertheim – Mitarbeiter nach Ladendiebstahl attackiert

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts in der Neuschloßstraße hat am Freitagabend (05.09), gegen 20.30 Uhr, einen 44 Jahre alten Ladendieb

nach einer Verfolgung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 37-jährige Angestellte bemerkte zuvor den Diebstahl von Lebensmitteln und Körperpflegeprodukten, als der Verdächtige mit den Artikeln den Markt verließ und holte ihn anschließend zu Fuß ein. Er konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Hierbei schlug der Festgenommene den Mitarbeiter.

Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich aufgrund von Alkoholeinfluss einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen