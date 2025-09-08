Lampertheim – Einladung zur Fahrradcodierung am Präventionstag – Anmeldung erforderlich

Lampertheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei lädt interessierte Fahrradbesitzer zur kostenlosen Fahrradcodierung am Sonntag (28.09.), von 14.00 bis 17.00 Uhr, ein. Die Aktion findet im Rahmen des Lampertheimer Präventiontages auf dem Gelände des Lampertheimer Freibades statt. Auf Grund der hohen Nachfrage ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese wird ab dem 15. September 2025, 08.00 Uhr, unter der Rufnummer 06206/9440-100 entgegengenommen.

Noch ein wichtiger Hinweis: Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen.

Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen