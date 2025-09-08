Hockenheim – Zeit für ein „Schwätzchen”!

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits seit einiger Zeit lädt das Hockenheimer „Schwätz-Bänkle” Bürgerinnen und Bürger ein, sich für eine kleine Unterhaltung niederzulassen. Die mit einem blauen Schild gekennzeichnete Bank steht an der Zehntscheune in Hockenheim. Wer sich hier niederlässt, zeigt seinen Mitmenschen: Setzt euch zu mir, ich habe Lust, mich zu unterhalten! Am Donnerstag, den 11. September 2025, nimmt sich die Seniorenbeauftragte der Stadt Hockenheim, Kerstin Berger, von circa 10:00 bis 11:00 Uhr Zeit für Gespräche auf dem Schwätz-Bänkle. Die Mitarbeiterin des Generationenbüros ist leicht an den mitgebrachten blauen Sitzkissen zu erkennen, die für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Bei schlechtem Wetter zieht die Seniorenbeauftragte in die Stadtbibliothek um und freut sich im 1. Obergeschoss in der Sitzecke im Sachbuchbereich auf interessante Unterhaltungen. Sie haben Lust auf einen kleinen Plausch und möchten sich ehrenamtlich engagieren? Dann melden Sie sich gerne als ehrenamtliche Begleitung für das Schwätz-Bänkle bei Kerstin Berger (Tel.: 06205 21-1503, E-Mail: seniorenbuero@hockenheim.de) und begleiten Sie den Begegnungsort aktiv mit Gesprächen. Tauschen Sie sich aus über tagesaktuelle Themen, Nachrichten aus aller Welt oder ganz alltägliches…

Quelle: Stadt Hockenheim