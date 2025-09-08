Hirschberg – S3L-Niederlage in Pfullingen – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L verliert auswärts gegen den VfL Pfullingen mit 21:27 (12:15)

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Ende verlässt Sven Schreiber kopfschüttelnd die Platte, betroffene Gesichter bei allen Spielern; so richtig erklären, warum die S3L zum dritten Mal in Folge verloren hat, kann sich das keiner. Eine ernste Miene entsprechend dann auch bei Trainer Florian Taafel. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt, warum nach der sehr guten Vorbereitung nun so gar nichts mehr zusammenläuft kommt nur resigniert: „Wenn ich das nur wüsste“. Allerdings weiß der Coach, was nun zu tun ist: „Jetzt hilft nur hartes Arbeiten im Training“, man müsse das Selbstvertrauen der Mannschaft wieder aufbauen und alle müssten lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Jubel hingegen beim VfL Pfullingen, der Saisonauftakt in der Kurt-App-Sporthalle vor 600 Zuschauern ist mehr als gelungen. Vor allem die Stars der Mannschaft Niklas Roth und Christopher Rix überzeugten mit jeweils neun Toren. Trainer Fabian Gerstlauer findet entsprechend auch nur lobende Worte für sein Team.

Dabei war der Start in die Partie für die S3L gar nicht so schlecht: Durch ein Tor von Niklas Krämer gingen die Bergsträßer in der 5. Spielminute in Führung. Doch es reicht eben nicht, nur in den ersten fünf Minuten zu glänzen. In der ersten Halbzeit blieb die S3L zumindest dran und ging mit drei Toren Rückstand in die Pause. In der zweiten Halbzeit lief dann kaum noch was zusammen. Lukas Luba und Moritz Mangold zeigten zwar stabile Leistungen im Tor, generell war die Abwehr gut aufgestellt, doch das allein kann ein Spiel nicht retten, wenn vorne gar nicht mehr

läuft. Die Fehlwürfe waren kaum noch zu zählen, „mit so vielen technischen und einfachen Fehlern kann man einfach kein Spiel gewinnen“, resümiert Florian Taafel.

Eine noch so gute Vorbereitung habe letztlich dann doch nichts mit der Saison zu tun, so der Coach, jetzt müsse man abliefern. Im Training will Florian Taafel vor allem das Selbstvertrauen der Mannschaft wieder aufbauen. „Diese Verunsicherung ist eigentlich grundlos, wir können was, das haben wir auch schon gezeigt“, ist sich der Trainer sicher. Die S3L hat nun ein spielfreies Wochenende und damit Zeit, sich neu aufzubauen. Verloren ist jedenfalls zum Saisonstart noch nichts, zumal einige Mannschaften in der Staffel Süd bisher nur einmal gespielt haben.

Nach der kleinen Pause geht es für die S3L am 20.September mit einem Auswärtsspiel gegen den SV Salamander Kornwestheim weiter, eine Mannschaft, die Florian Taafel sehr gut kennt, da er selbst dort gespielt hat. Ein weiteres Auswärtsspiel folgt am 27. September gegen die SG Köndringen-Teningen. Das nächste Heimspiel steht am 4. Oktober gegen den TSV Neuhausen/Filder 1898 an. (feh)

S3L Handball: Moritz Mangold, Lukás Lúba, Michal Wysokinski (1), Lukas Gutsche (1), Sven Schreiber (5), Hannes Weindl, Stefan Salger, Max Preller (1), Fabian Schwarzer (2), Niklas Krämer, (3) Bastian Seitz (1), Tobias Schetters (3), Leon Keller, Jakob Leun (2), Lucas Bauer, Maximilian Kessler (2).

Quelle: S3L Handball