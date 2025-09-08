  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heppenheim – Ferienspiele der Stadt in den Herbstferien


Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Herbstferien bietet die Jugendförderung Heppenheim wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche an. In der ersten Ferienwoche vom 6. bis 10. Oktober 2025 können Kinder täglich von 10 bis 15 Uhr in der Oase basteln, backen, kochen oder gemeinsam Filme schauen. In der zweiten Ferienwoche finden vom 13. bis 17. Oktober die Herbstferienspiele statt. Dabei stehen ein kreativer Museumsbesuch sowie gemeinsames Werken, Spielen und Kochen auf dem Programm. Den Abschluss bildet eine große Halloween-Party.

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Es werden zwei Gruppen mit jeweils 20 Plätzen gebildet. Die Teilnahmegebühr für das Ferienspielprogramm beträgt 50 Euro pro Woche. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Frühbetreuung von 8 bis 9 Uhr für einen Aufpreis von 10 Euro. Die Ferienspiele selbst finden jeweils von 9 bis 13 Uhr statt. Ergänzend öffnet die Oase in dieser Woche von 13 bis 16 Uhr als Offener Treff mit verschiedenen Angeboten, für den keine Anmeldung erforderlich ist.

Die Anmeldung zu den Ferienspielen erfolgt ausschließlich online. Vom 8. September 2025 um 10 Uhr bis einschließlich 14. September 2025 ist das Anmeldeportal freigeschaltet. Am 15. September werden die Plätze zugeteilt und die Familien automatisch per E-Mail informiert. Ab dem 16. September können Restplätze direkt gebucht oder Wartelistenplätze in Anspruch genommen werden.

Weitere Informationen zu den Angeboten sowie das Anmeldesystem sind im Online-Portal unter www.unser-ferienprogramm.de/heppenheim abrufbar. Der Link ist ebenfalls auf der Homepage der Jugendförderung der Stadt Heppenheim zu finden.

Quelle: Stadt Heppenheim

