08.09.2025, 16:15 Uhr

Heidelberg – Regierungspräsidium schiebt Schuldenhaushalt Riegel vor! FDP fordert klaren Kurswechsel! „Quo vadis, Heidelberg? Auf zu neuen (finanziell soliden) Ufern.“


Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die FDP Heidelberg nimmt die Entscheidung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Kenntnis und fordert einen klaren Kurswechsel in der städtischen Finanzpolitik. Das RP hat die Gesetzmäßigkeit des Doppelhaushalts 2025/26 bestätigt, zugleich jedoch die geplanten Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen nicht genehmigt. Die Stadt muss deutlicher sparen, neue Verpflichtungen können derzeit nicht eingegangen werden; für Pflichtaufgaben ist der Fokus zu schärfen.

Karl Breer, Fraktionsvorsitzender der FDP/Freie-Wähler-Fraktion, erklärt: „Die Entscheidung des RP ist ein Weckruf: Wir leben über unseren Verhältnissen. Unsere Fraktion hat in den Verhandlungen die meisten Einsparvorschläge vorgelegt – und wir erwarten, dass weitere davon jetzt umgesetzt werden. Einschnitte bringen uns vielleicht endlich auf den Boden der Tatsachen zurück: städtische Strukturen, Beteiligungen und der Status quo gehören auf den Prüfstand. Dazu gehört auch, die Personalkosten spürbar zu dämpfen: Mit Digitalisierung und KI lassen sich Standardprozesse automatisieren, Doppelarbeiten abbauen und Stellenbedarfe über natürliche Fluktuation reduzieren – bei gleichzeitig besserem Service für die Bürgerinnen und Bürger. Ich sehe diese Finanzkrise als Chance: Das Beispiel Griechenlands zeigt, wie eine desaströse Haushaltslage einen Modernisierungsschub auslösen kann – beim E-Government liegt Griechenland in zentralen Bereichen heute vor Deutschland.“

Tim Nusser, FDP-Kreisvorsitzender, ergänzt: „Haushaltspolitik ist kein Selbstzweck, sondern die Voraussetzung dafür, dass Heidelberg auch morgen leistungsfähig bleibt. Wir müssen jeden Bereich auf Wirksamkeit, Priorität und Finanzierbarkeit prüfen. Ob bei der Kultur, wo wir pro Kopf rund 408 Euro ausgeben, mehr als 200 % des Bundesdurchschnitts bei Kommunen, oder in der Erfüllung der Pflichtaufgaben, wo wir weit über das gesetzliche Minimum hinausgehen: Wer die Heidelberger Gesellschaft dauerhaft stärken will, muss sie finanziell solide unterlegen. ‚Quo vadis, Heidelberg?‘ – Auf zu neuen, finanzierbaren Ufern, mit klaren Prioritäten und belastbaren Ergebnissen.“

Die FDP Heidelberg begrüßt, dass Verwaltung und Gemeinderat nun kurzfristig zusätzliche Konsolidierungsschritte beraten. Ein Einstellungsstopp ist bereits angeordnet; freiwillige Leistungen, Zuschüsse und das Investitionsprogramm müssen überprüft und – wo nötig – angepasst werden. Priorität haben Pflichtaufgaben und die Fertigstellung laufender Baumaßnahmen. Zu lange standen „Nice-to-have“ und Wohlfühlfaktoren im Vordergrund, während Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit von Beschlüssen unter den Tisch fielen. Jetzt gilt: Wirtschaft mitdenken, entschlossen entbürokratisieren und Prioritäten schärfen – nur so kämpft sich Heidelberg aus dieser Lage zurück. Haushalt ordnen. Zukunft sichern.

Quelle: FDP Heidelberg

