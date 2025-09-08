Heidelberg – KÖRPERWELTEN Science Slam am 6. Oktober: Wissenschaft, die rockt!



Heidelberg / MetropolregionTRhein-Neckar(red/ak) – Am 6. Oktober dürfen sich alle Slam-Fans auf ein besonderes Erlebnis freuen: den KÖRPERWELTEN Science Slam Heidelberg im Frauenbad.

Nachwuchswissenschaftler*innen aus ganz Deutschland bringen das Neueste aus ihrer Forschung rund um den Körper in kurzweiligen Vorträgen auf die große Bühne und sorgen für einen Abend voller Unterhaltung, Inspiration und Wissenschaft. Tickets und weitere Termine gibt’s unter science-slam.com. Die Tickets beinhalten den Eintritt in die KÖRPERWELTEN-Ausstellung und für

den Science Slam.

SCIENCE SLAM

Lachen bis die Tränen kommen, Unverständliches endlich verstehen und verblüffendes Neuwissen mit nach Hause nehmen – all das erwartet dich bei einem Science Slam. In lockerer Umgebung überzeugen Nachwuchswissenschaftler*innen auf der großen Bühne ihr Publikum davon, wie spannend Wissenschaft sein kann. In knackigen zehn Minuten präsentieren sie kreativ, verständlich und unterhaltsam das Neueste aus ihrer Forschung. Am Ende entscheidet das Publikum, wer den besten Vortrag geliefert hat. Also sei dabei, wenn es wieder heißt: Slam frei! KÖRPERWELTEN Science Slam Heidelberg

Ort: FRAUENBAD Heidelberg, Bergheimer Straße 45, 69115 Heidelberg

Datum: 6.10.2025

Zeit: Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr

Tickets: www.science-slam.com/termine/heidelberg/frauenbad-heidelberg-06-

oktober-2025/

Weitere Infos

:: instagram.com/scienceslam_com

:: facebook.com/scienceslams

:: youtube.com/scienceslamcom

:: linkedin.com/company/science-slam-com/

:: tiktok.com/scienceslam_com

:: science-slam.com

Quelle: Science & Stories GmbH