Heidelberg – Bioabfallentsorgung: Einschränkungen ab 8. September



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Derzeit kommt es zu Einschränkungen und Ausfällen von Touren bei der Bioabfallentsorgung in Heidelberg. Die Bioabfallbehälter im gesamten Heidelberger Stadtgebiet können ab Montag, 8. September, bis einschließlich Freitag, 12. September 2025, nicht geleert werden. Grund dafür sind unvorhergesehene Personalausfälle.

Nicht entleerte Behälter können erst nächste Woche (Kalenderwoche 38) bei der nächsten regulären Leerung geleert werden. Zwischenleerungen sind aufgrund der personellen Situation nicht möglich.

Die Stadt Heidelberg bittet die betroffenen Haushalte um Verständnis. Bei Fragen oder Unklarheiten steht die Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) Heidelberg über die Hotline ASZ-Direkt unter 06221 58-29999 montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heidelberg