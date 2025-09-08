Heidelberg – 30-Tagesticket für Parken in der Bahnstadt ausschließlich digital erhältlich



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für das Parken in der Bahnstadt steht Autofahrerinnen und Autofahrern ein digitales 30-Tagesticket zur Verfügung. Das Ticket kostet 150 Euro und ist ausschließlich über die auf der Plattform www.smartparking.de gelisteten App-Dienstleister erhältlich – nicht an den Parkscheinautomaten.

Folgende Anbieter bieten das 30-Tagesticket derzeit an:

– EasyPark/Flowbird: 150 Euro + 15 Euro Serviceentgelt (Alternative: Flatrate 2,99 Euro monatlich)

– Parkster: 150 Euro + 0,50 Euro Serviceentgelt

– Mobilet: 150 Euro + 3 Euro Serviceentgelt

Die Stadt Heidelberg empfiehlt Nutzerinnen und Nutzern, die verschiedenen Anbieter und deren Gebührenmodelle vor der Buchung zu vergleichen, um unnötige Mehrkosten zu vermeiden.

Zu Beginn der Parkraumbewirtschaftung am am Montag, 1. September 2025, gab es von Seiten der App-Anbieter leider technische Probleme, weshalb eine Buchung nicht reibungslos funktionierte. Die Stadt Heidelberg bittet die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hintergrund

Mit der Einführung des digitalen 30-Tagestickets setzt Heidelberg auf moderne, nutzerfreundliche Lösungen beim Parken. Bereits seit mehreren Jahren können Autofahrerinnen und Autofahrer in Heidelberg ihre Parkgebühren per App bezahlen. Mit dem Angebot für die Bahnstadt wird dieser Service nun gezielt erweitert.

Allgemeine Informationen zur Parkraumbewirtschaftung in Heidelberg finden sich unter www.heidelberg.de/parkraumbewirtschaftung . Informationen zur Parkraumbewirtschaftung in der Bahnstadt sind hier zu finden.

Quelle: Stadt Heidelberg

