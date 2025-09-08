Germersheim – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 18-Jähriger

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit heute Morgen (08.09.2025), wird eine in Zeiskam wohnende 18-Jährige vermisst. Sie verließ am Morgen ihr Zuhause und wollte nach Germersheim. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die 18-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 18-Jährigen:

– 1,67 m groß,

– schlank,

– rotes Haar,

– bekleidet mit weißen Turnschuhen,

– blauem Kapuzenpullover.

Zeugen werden bei möglicher Sichtung der Frau gebeten, sich unverzüglich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/958-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau