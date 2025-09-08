Birkenheide – Vortrag „Erben und Vererben”. Anmeldung erforderlich!

Birkenheide / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 23. September 2025 findet ein Vortrag mit wichtigen Fakten zum Thema „Erben und Vererben” im Dorfgemeinschaftshaus Birkenheide, Eyersheimer Straße 11, 67134 Birkenheide statt.

Wer sich frühzeitig mit dem Thema Erben und Vererben beschäftigt, kann viel Klarheit schaffen und unangenehme Überraschungen vermeiden. Doch wie erstellt man ein rechtssicheres Testament? Wann ist eine Schenkung sinnvoll? Und welche Möglichkeiten gibt es, Erbschaftsteuern zu reduzieren? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es am Dienstag, 23. September 2025, im Dorfgemeinschaftshaus Birkenheide, Eyersheimer Straße 11, 67134 Birkenheide. Die Sparkasse Vorderpfalz lädt an diesem Abend zur kostenlosen Veranstaltung ihrer beliebten Vortragsreihe „Erben und Vererben” ein.

Ab 18:30 Uhr wird die renommierte Fachanwältin für Erbrecht, Nina Lenz-Brendel, gemeinsam mit den Generationenmanagern der Sparkasse wertvolle Einblicke in die Nachlassplanung geben. Verständlich und praxisnah erläutern die Expertin und Experten, worauf es wirklich ankommt, um Streitigkeiten in der Familie zu vermeiden und den eigenen Nachlass sinnvoll zu regeln. Dabei werden wichtige Fragen geklärt: Wann sollte ein Erbe angenommen oder ausgeschlagen werden? Welche Rolle spielt ein Testamentsvollstrecker, und welche Vorteile kann eine Stiftung bieten?

Die Sparkasse Vorderpfalz freut sich, diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Birkenheide durchführen zu können. Der Eintritt ist frei, jedoch sind die Sitzplätze begrenzt. Eine telefonische Reservierung unter der Nummer 0621-5992-2333 ist erforderlich. Einlass ist ab 18:00 Uhr, der Vortrag beginnt um 18:30 Uhr. Der Vortragsraum ist barrierefrei zu erreichen.

Foto: Erben und Vererben.jpg, Quelle: Sparkasse Vorderpfalz