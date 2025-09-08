Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Vormarkt-Montag wartet ein weiterer Höhepunkt im Wurstmarkt-Programm: Der erste Weinprinz Bad Dürkheims, Rani Kurajouli, sagt auf Wiedersehen und eine neue Weinhoheit wird gekrönt!
Bei seinen Auftritten und Aktivitäten hat Rani unsere Winzerinnen und Winzer und ihre Weine hervorragend vertreten sowie für unsere Stadt viele neue Freunde gewonnen. Wem wird Rani die Krone übergeben? Einem neuen Weinprinzen, oder hat diesmal eine Dame das Rennen gemacht? Wir laden Sie herzlich ein, dieses Geheimnis mit uns zusammen am Montag, 15. September 2025 um 18:00 Uhr im Weindorf zu lüften.
Bad Dürkheim – Inthronisierung der Dürkheimer Weinhoheit
