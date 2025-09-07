Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs



Wiesloch/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr war ein 30-jähriger Mann mit seinem PKW unterwegs, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand.

Der Mann fiel einer Polizeistreife in der Baiertaler Straße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten sofort Alkoholgeruch im Atem des 30-Jährigen. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 2 Promille. Der Mann durfte die Streife zum Revier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim