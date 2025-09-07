Weinheim – Vier Weinheimer Wirte tischen auf



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Festzelt der Landesfesttage am Wochenende gibt es regionale

Spezialitäten aus Marktplatz-Küchen

Man sagt, es sei der nördlichste Marktplatz Italiens. Mit einem Augenzwinkern,

denn natürlich liegt der Weinheimer Marktplatz in Deutschland. Baden-Württemberg.

Bergstraße. Weinheim. Die Piazza unter den Burgen ist über die Region hinaus bekannt

und berühmt. Daher ist es nur folgerichtig, dass Marktplatzwirte am Wochenende der

Landesfesttage vom Freitag, 12. September bis Sonntag, 14. September, auch im Festzelt

auf der Schlossparkwiese für die Bewirtung sorgen. Denn Heimat geht durch den Magen.

Es sind die Brüder Salazar vom Café Florian, Gerald Haas vom Diebsloch, Herbert Auer

vom Platzhirsch und Lukas Kühn vom Restaurant SO, die auch das Festzelt bewirten,

mitsamt eines großen Biergartens am Zelt. An allen Tagen, beginnend am Donnerstag,

12. September, wird im Festzelt ein Bühnenprogramm geboten – von Flecha Negra bis zur

Fahnenübergabe. Am Samstag ist das Festzelt (Eintritt immer frei!) ab 11 Uhr bewirtet, am

Sonntag ab 12 Uhr.

Die vier Marktplatzwirte reichen regionale Spezialitäten bewusst zu sehr moderaten

Preisen. Die (vegetarische Kartoffelsuppe) gibt es für sechs Euro, die Odenwälder

Bauernbratwurst mit Rotkraut zum selben Preis, Tafelspitz mit Meerrettich für zwölf Euro.

Der Renner wird sicher eine Heimattage-Vesperplatte mit Landschinken, Kochkäse und

geräucherter Forelle, serviert auf dem original Heimattage-Küchenbrett (12.50 Euro).

Dazu gibt es Eichbaum-Biere (0,4 Liter für 4.50 Euro), Odenwald-Quelle-Wasser und

Weine nur von der Bergstraße – selbstverständlich auch die Heimattage-Weine des

Weingutes Raffl, Weiß- und Spätburgunder, das Viertel für fünf Euro.

Quelle: Stadt Weinheim