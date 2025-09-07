Weinheim – Vier Weinheimer Wirte tischen auf

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Festzelt der Landesfesttage am Wochenende gibt es regionale
Spezialitäten aus Marktplatz-Küchen
Man sagt, es sei der nördlichste Marktplatz Italiens. Mit einem Augenzwinkern,
denn natürlich liegt der Weinheimer Marktplatz in Deutschland. Baden-Württemberg.
Bergstraße. Weinheim. Die Piazza unter den Burgen ist über die Region hinaus bekannt
und berühmt. Daher ist es nur folgerichtig, dass Marktplatzwirte am Wochenende der
Landesfesttage vom Freitag, 12. September bis Sonntag, 14. September, auch im Festzelt
auf der Schlossparkwiese für die Bewirtung sorgen. Denn Heimat geht durch den Magen.
Es sind die Brüder Salazar vom Café Florian, Gerald Haas vom Diebsloch, Herbert Auer
vom Platzhirsch und Lukas Kühn vom Restaurant SO, die auch das Festzelt bewirten,
mitsamt eines großen Biergartens am Zelt. An allen Tagen, beginnend am Donnerstag,
12. September, wird im Festzelt ein Bühnenprogramm geboten – von Flecha Negra bis zur
Fahnenübergabe. Am Samstag ist das Festzelt (Eintritt immer frei!) ab 11 Uhr bewirtet, am
Sonntag ab 12 Uhr.
Die vier Marktplatzwirte reichen regionale Spezialitäten bewusst zu sehr moderaten
Preisen. Die (vegetarische Kartoffelsuppe) gibt es für sechs Euro, die Odenwälder
Bauernbratwurst mit Rotkraut zum selben Preis, Tafelspitz mit Meerrettich für zwölf Euro.
Der Renner wird sicher eine Heimattage-Vesperplatte mit Landschinken, Kochkäse und
geräucherter Forelle, serviert auf dem original Heimattage-Küchenbrett (12.50 Euro).
Dazu gibt es Eichbaum-Biere (0,4 Liter für 4.50 Euro), Odenwald-Quelle-Wasser und
Weine nur von der Bergstraße – selbstverständlich auch die Heimattage-Weine des
Weingutes Raffl, Weiß- und Spätburgunder, das Viertel für fünf Euro.
Quelle: Stadt Weinheim