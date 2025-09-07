Weinheim – Kirche mit Gefühl für die Heimat

Weinheim/Metropolregion Rhein – Ökumenischer Gottesdienst und Offenes Singen in St. Laurentius zu den
Landesfesttagen am 14. September
Kirche ist Heimat. Dort treffen sich die Menschen, sind sich nahe, vertrauen
sich und ihrem Umfeld. Ein Ökumenischer Gottesdienst gehört traditionell zum Sonntag
der Landesfesttage der Heimattage, so auch in Weinheim am Sonntag, 14. September, ab
11 Uhr – ab 10.40 Uhr wird bereits für alle, die gerne singen, ein Offenes Singen
angeboten. Das große Treffen der Christen findet in der prachtvollen St.Laurentius-Kirche
statt, einem der beliebtesten Foto-Motive Weinheims oberhalb des Marktplatzes. Des
Nachts beleuchtet, ist sie fast schon ein Wahrzeichen der Stadt, die in diesem Jahr der
Platz der Heimattage Baden-Württemberg ist.
Der Ökumenische Gottesdienst, der eine Herzensangelegenheit der Weinheimer
Geistlichen ist, ist der Auftakt in einen besonderen Sonntag. Es folgt der Empfang am
Rathaus, dann der große Landesfestumzug, außerdem ist Weinheimer Herbst mit
Verkaufsoffenem Sonntag.
Ute Jäger-Fleming, Dekanin des Kirchenbezirks, Dr. Joachim Dauer von der Katholischen
Gemeinde in Weinheim, Simone Britsch und Detlev Schilling von der Evangelischen
Gemeinde werden den Gottesdienst gemeinsam halten; er soll Fröhlichkeit und
Heimatverbundenheit ausstrahlen, finden sie. Kein Geringerer als Weihbischoff Dr. Peter
Birkhofer wird sie unterstützen. Kirchenmusikerin Jutta Stock mit der Vokalmusik der St.
Laurentiuskirche und Charlotte Noreiks mit den Chören der Peterskirche werden den
Gottesdienst werden den Gottesdienst musikalisch gestalten. Jede und jeder sei herzlich
willkommen, betonen die Organisatoren.
Quelle: Stadt Weinheim