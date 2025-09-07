Weinheim – Kirche mit Gefühl für die Heimat



Weinheim/Metropolregion Rhein – Ökumenischer Gottesdienst und Offenes Singen in St. Laurentius zu den

Landesfesttagen am 14. September

Kirche ist Heimat. Dort treffen sich die Menschen, sind sich nahe, vertrauen

sich und ihrem Umfeld. Ein Ökumenischer Gottesdienst gehört traditionell zum Sonntag

der Landesfesttage der Heimattage, so auch in Weinheim am Sonntag, 14. September, ab

11 Uhr – ab 10.40 Uhr wird bereits für alle, die gerne singen, ein Offenes Singen

angeboten. Das große Treffen der Christen findet in der prachtvollen St.Laurentius-Kirche

statt, einem der beliebtesten Foto-Motive Weinheims oberhalb des Marktplatzes. Des

Nachts beleuchtet, ist sie fast schon ein Wahrzeichen der Stadt, die in diesem Jahr der

Platz der Heimattage Baden-Württemberg ist.

Der Ökumenische Gottesdienst, der eine Herzensangelegenheit der Weinheimer

Geistlichen ist, ist der Auftakt in einen besonderen Sonntag. Es folgt der Empfang am

Rathaus, dann der große Landesfestumzug, außerdem ist Weinheimer Herbst mit

Verkaufsoffenem Sonntag.

Ute Jäger-Fleming, Dekanin des Kirchenbezirks, Dr. Joachim Dauer von der Katholischen

Gemeinde in Weinheim, Simone Britsch und Detlev Schilling von der Evangelischen

Gemeinde werden den Gottesdienst gemeinsam halten; er soll Fröhlichkeit und

Heimatverbundenheit ausstrahlen, finden sie. Kein Geringerer als Weihbischoff Dr. Peter

Birkhofer wird sie unterstützen. Kirchenmusikerin Jutta Stock mit der Vokalmusik der St.

Laurentiuskirche und Charlotte Noreiks mit den Chören der Peterskirche werden den

Gottesdienst werden den Gottesdienst musikalisch gestalten. Jede und jeder sei herzlich

willkommen, betonen die Organisatoren.

Quelle: Stadt Weinheim