Weinheim – Kindertagespflege in Aktion



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ausstellung in der Weinheim Galerie: Vom 8. bis 22. September

wird die Vielfalt der Kindertagespflege sichtbar gemacht

Vom 8. bis 22. September 2025 verwandelt sich der Eingangsbereich der

Weinheim Galerie in eine Ausstellungsfläche, die ganz im Zeichen der Kindertagespflege

steht. Unter dem Titel „Kindertagespflege in Aktion“ präsentiert das Amt für Bildung und

Sport der Stadt Weinheim gemeinsam mit Tageseltern aus der Region, wie vielseitig und

bedeutend diese Form der Betreuung für Familien ist.

Die Ausstellung zeigt zum einen die verschiedenen Standorte der Weinheimer

Kindertagespflegestellen und macht sie mit Flyern und Infomaterialien für die Bürgerinnen

und Bürger sichtbar. Zum anderen geben Fotos spannende Einblicke in den

pädagogischen Alltag – wie Kinder betreut, begleitet und gefördert werden.

Zum Auftakt der Ausstellung am Montag, den 8. September, werden 2–3 Tageseltern

persönlich anwesend sein, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Auch Jens Karau vom

Bundesprogramm ProKindertagespflege wird teilnehmen und die Bedeutung der

Kindertagespflege im größeren Kontext einordnen.

„Die Kindertagespflege ist ein wertvoller Baustein der frühkindlichen Bildung in Weinheim“,

betont Johanna Knapp, Abteilung „Frühkindliche Bildung und Schulkindbetreuung“ im Amt

für Bildung und Sport. „Mit der Ausstellung möchten wir zeigen, wie professionell und

engagiert Tageseltern arbeiten – und welche wichtige Rolle sie für Familien in unserer

Stadt spielen.“

Mit der Aktion möchte die Stadt Weinheim die Kindertagespflege stärker ins Bewusstsein

rücken, Transparenz schaffen und die Vielfalt an Betreuungsangeboten in den Mittelpunkt

stellen.

Quelle: Stadt Weinheim