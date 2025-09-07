Weinheim – Kindertagespflege in Aktion

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ausstellung in der Weinheim Galerie: Vom 8. bis 22. September
wird die Vielfalt der Kindertagespflege sichtbar gemacht
Vom 8. bis 22. September 2025 verwandelt sich der Eingangsbereich der
Weinheim Galerie in eine Ausstellungsfläche, die ganz im Zeichen der Kindertagespflege
steht. Unter dem Titel „Kindertagespflege in Aktion“ präsentiert das Amt für Bildung und
Sport der Stadt Weinheim gemeinsam mit Tageseltern aus der Region, wie vielseitig und
bedeutend diese Form der Betreuung für Familien ist.
Die Ausstellung zeigt zum einen die verschiedenen Standorte der Weinheimer
Kindertagespflegestellen und macht sie mit Flyern und Infomaterialien für die Bürgerinnen
und Bürger sichtbar. Zum anderen geben Fotos spannende Einblicke in den
pädagogischen Alltag – wie Kinder betreut, begleitet und gefördert werden.
Zum Auftakt der Ausstellung am Montag, den 8. September, werden 2–3 Tageseltern
persönlich anwesend sein, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Auch Jens Karau vom
Bundesprogramm ProKindertagespflege wird teilnehmen und die Bedeutung der
Kindertagespflege im größeren Kontext einordnen.
„Die Kindertagespflege ist ein wertvoller Baustein der frühkindlichen Bildung in Weinheim“,
betont Johanna Knapp, Abteilung „Frühkindliche Bildung und Schulkindbetreuung“ im Amt
für Bildung und Sport. „Mit der Ausstellung möchten wir zeigen, wie professionell und
engagiert Tageseltern arbeiten – und welche wichtige Rolle sie für Familien in unserer
Stadt spielen.“
Mit der Aktion möchte die Stadt Weinheim die Kindertagespflege stärker ins Bewusstsein
rücken, Transparenz schaffen und die Vielfalt an Betreuungsangeboten in den Mittelpunkt
stellen.
Quelle: Stadt Weinheim