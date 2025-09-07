Sandhausen – Die gute Seele verabschiedet sich in den Ruhestand

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Sonja Kraft sagt nach über 35 Jahren als Schulsekretärin der
Friedrich-Ebert-Werkrealschule Servus
„Hauptsache der Laden läuft“ – das habe der Schulleiter Peter Spycher
ihr gesagt, erzählt Sonja Kraft. Er war vor über 35 Jahren ihr erster Chef und die
Aussage sei über ihre komplette Zeit als Schulsekretärin an der Friedrich-Ebert-
Werkrealschule handlungsleitend gewesen.
Nun wurde Sonja Kraft in den Ruhestand verabschiedet und damit büßt die Schule die gute Seele ein. Der Dank von
Bürgermeister Hakan Günes bei der offiziellen Verabschiedung im Rathaus fiel
reichhaltig und emotional aus.
Denn zum „Hauptsache der Laden läuft“ gehört für die 66-Jährige nicht nur, dass die
Schule gut verwaltet wird, Lehrer wie Schulleitung sich auf die Sekretärin verlassen
können, sondern auch, dass es den Schülerinnen und Schülern gut geht. Kraft war
Kümmerin, hörte zu, wenn man zuhören musste. „Ich war auch so etwas wie eine
Vertrauensperson für viele“ – der gegenseitige Respekt inbegriffen.
Als Gemeindeassistentin fing die Sandhäuserin bei ihrer Gemeinde an, doch nach einer
Pause erkannte sie bei der Rückkehr in den Dienst für die Hopfengemeinde schnell,
dass die Arbeit als Schulsekretärin genau ihr Ding ist. Vier Schulleiter respektive
Schuleiterinnen hat Sonja Kraft begleitet und ebenso viele Bürgermeister haben ihr
Schaffen für die Hopfengemeinde über vier Jahrzehnte gekannt und geschätzt.
„Mama, du und deine Schule“, hat ihr Sohn mal zu ihr gesagt und damit einen Hinweis
gegeben, wie innig Sonja Kraft mit der Werkrealschule verwurzelt war. Jetzt hat sie
weitere Pläne und kann sich anderen Dingen widmen:
Dem Spanisch-Sprachkurs beispielsweise, schließlich spricht eine künftige Schwiegertochter aktuell nur diese
Sprache. Außerdem malt sie Acryl und kann sich sehr gut vorstellen, bei einem Künstler
einen Kurs zu besuchen. Lesen ist eine weitere Leidenschaft und auch die Musik hat
ihren festen Platz in den Vorlieben: Nächstes Jahr reist Sonja Kraft nach Wien und wird
während des fünftägigen Aufenthalts auch das Konzert der „Toten Hosen“ besuchen.
Das ist nur ein Beweis dafür, dass es guten Seelen so schnell nicht langweilig wird.
Bild: Sonja Kraft (2. v. l.), langjährige Schulsekretärin der Friedrich-Ebert-Werkrealschule Sandhausen, wurde von
Bürgermeister Hakan Günes (l.), der stellvertretenden Hauptamtsleiterin Iris Scheffczyk und Personalratsmitglied Peter
Föhringer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Foto: Gemeinde Sandhausen
Quelle: Gemeinde Sandhausen