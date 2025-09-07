Sandhausen – Die gute Seele verabschiedet sich in den Ruhestand



Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Sonja Kraft sagt nach über 35 Jahren als Schulsekretärin der

Friedrich-Ebert-Werkrealschule Servus

„Hauptsache der Laden läuft“ – das habe der Schulleiter Peter Spycher

ihr gesagt, erzählt Sonja Kraft. Er war vor über 35 Jahren ihr erster Chef und die

Aussage sei über ihre komplette Zeit als Schulsekretärin an der Friedrich-Ebert-

Werkrealschule handlungsleitend gewesen.

Nun wurde Sonja Kraft in den Ruhestand verabschiedet und damit büßt die Schule die gute Seele ein. Der Dank von

Bürgermeister Hakan Günes bei der offiziellen Verabschiedung im Rathaus fiel

reichhaltig und emotional aus.

Denn zum „Hauptsache der Laden läuft“ gehört für die 66-Jährige nicht nur, dass die

Schule gut verwaltet wird, Lehrer wie Schulleitung sich auf die Sekretärin verlassen

können, sondern auch, dass es den Schülerinnen und Schülern gut geht. Kraft war

Kümmerin, hörte zu, wenn man zuhören musste. „Ich war auch so etwas wie eine

Vertrauensperson für viele“ – der gegenseitige Respekt inbegriffen.

Als Gemeindeassistentin fing die Sandhäuserin bei ihrer Gemeinde an, doch nach einer

Pause erkannte sie bei der Rückkehr in den Dienst für die Hopfengemeinde schnell,

dass die Arbeit als Schulsekretärin genau ihr Ding ist. Vier Schulleiter respektive

Schuleiterinnen hat Sonja Kraft begleitet und ebenso viele Bürgermeister haben ihr

Schaffen für die Hopfengemeinde über vier Jahrzehnte gekannt und geschätzt.

„Mama, du und deine Schule“, hat ihr Sohn mal zu ihr gesagt und damit einen Hinweis

gegeben, wie innig Sonja Kraft mit der Werkrealschule verwurzelt war. Jetzt hat sie

weitere Pläne und kann sich anderen Dingen widmen:

Dem Spanisch-Sprachkurs beispielsweise, schließlich spricht eine künftige Schwiegertochter aktuell nur diese

Sprache. Außerdem malt sie Acryl und kann sich sehr gut vorstellen, bei einem Künstler

einen Kurs zu besuchen. Lesen ist eine weitere Leidenschaft und auch die Musik hat

ihren festen Platz in den Vorlieben: Nächstes Jahr reist Sonja Kraft nach Wien und wird

während des fünftägigen Aufenthalts auch das Konzert der „Toten Hosen“ besuchen.

Das ist nur ein Beweis dafür, dass es guten Seelen so schnell nicht langweilig wird.

Bild: Sonja Kraft (2. v. l.), langjährige Schulsekretärin der Friedrich-Ebert-Werkrealschule Sandhausen, wurde von

Bürgermeister Hakan Günes (l.), der stellvertretenden Hauptamtsleiterin Iris Scheffczyk und Personalratsmitglied Peter

Föhringer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Foto: Gemeinde Sandhausen

Quelle: Gemeinde Sandhausen