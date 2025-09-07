Neustadt/Weinstraße – Nach Verkehrsunfall – silberner Kleinwagen gesucht



Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 06.09.2025, gg. 22:00 Uhr wurde ein im Sägmühlweg ordnungsgemäß geparkter Pkw bei einem Unfall beschädigt und der Verursacher fuhr weg.

Zeugenaussagen zufolge sei ein silberfarbener Kleinwagen, vermutlich mit Aachener Kennzeichen (AC), bei einem Wendemanöver gegen den geparkten Pkw gefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500EUR. Die Polizei Haßloch bittet weitere Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße