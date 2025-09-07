Mannheim – Verdacht der “Entführung” entpuppt sich als liebevolle Fürsorge

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Samstagabend rief ein besorgter Passant den Notruf der Polizei an, um seine verdächtige Beobachtung zu melden. Er schilderte, wie er in der Mönchwörthstraße ein Fahrzeug sah, dass zunächst eingeparkt wurde und ein Mann ausstieg. Dieser ging um das Fahrzeug und zog nun eine Frau aus dem Auto, wuchtete diese über seine Schulter und trug sie so in ein Haus. Da ihm das verdächtig vorkam, verständigte er die Polizei. Bei der Überprüfung der betreffenden Wohnung konnte der Fahrzeughalter sowie dessen Lebensgefährtin angetroffen werden. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass die Dame bei einer Firmenfeier ein wenig zu sehr den alkoholischen Getränken zugesprochen hatte, was dazu führte, dass ihr Lebensgefährte den Transport von der Feierlocation nach Hause vollumfänglich gewährleistete.
- Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagvormittag, den 06.09.2025 meldet ein Edenkobener Bürger der Polizei, dass in seinem Garten ein scheinbar verletzter Uhu säße. Durch die eingesetzten Beamten konnte das Tier wie beschrieben im Garten angetroffen werden. Durch einen Mitarbeiter der Greifvogelstation Haßloch wurde der Uhu in Obhut genommen. Auf Nachfrage wurde der Polizeiinspektion Edenkoben ... Mehr lesen»
- Mainz – FREIE WÄHLER fordern stärkere Berücksichtigung regionaler Großereignisse Der Landtagsabgeordnete Stephan Wefelscheid zeigt sich enttäuscht über die „Weglass-Entscheidung“ der SWR-Übertragung von „Rhein in Flammen 2025“. Wefelscheid hatte an die Landesregierung eine Kleine Anfrage zu den Hintergründen gestellt, nachdem das beliebte Feuerwerks- und Kulturfestival in diesem Jahr nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen war. INSERAT ... Mehr lesen»
- Bensheim-Schwanheim (ots) – Am Sonntag, den 07.09. gegen 02:50 Uhr, kam es auf der L3345, in Fahrtrichtung Einhausen bzw. Groß-Rohrheim, in Höhe des Forsthauses Schwanheim zu einem Alleinunfall eines 48-Jährigen Motorradfahrers. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Fahrer kam im Bereich einer leichten Linkskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. September 2024: Hoffnung auf sinkende Kosten Die Erleichterung war groß: Die Kostenprognose für die Helmut-Kohl-Allee wurde im September 2024 von 945 Mio Euro auf 865 Mio Euro reduziert. Als Begründung nannte die Projektleitung damals sinkende Baupreise und eine geringere Inflation. Der Stadtrat beschloss auf dieser Grundlage die Freigabe der enormen Mittel. ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Der amtierende Landtagsabgeordnete Michael Wagner wurde bei der Mitgliederversammlung im Pfarrzentrum Herz Jesu in Schifferstadt mit überwältigender Mehrheit erneut als CDU-Direktkandidat für den Landtagswahlkreis 39 (Speyer) nominiert. Wagner erhielt 95 Prozent der Stimmen. Sein B-Kandidat Patrick Poss konnte sogar 100 Prozent Zustimmung auf sich vereinen. Die Versammlung wurde von Sylvia ... Mehr lesen»
- Kirchheim a.d.Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 05.09.2025 gegen 19:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus der VG Leiningerland mit seinem Motorrad der Marke Honda die L 520 von Kleinkarlbach kommend in Richtung Kirchheim. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Schutzplanke. An dem ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis/Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Geballte Service-Kraft in Schifferstadt: Bürgerservice der Stadtverwaltung für Schifferstadter Bürger – KFZ-Zulassungs- und die Führerscheinstelle für Bürger des Rhein-Pfalz-Kreises INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Seit Ende Juli befindet sich die Kfz-Zulassungs- und die Führerscheinstelle des Rhein-Pfalz-Kreises in der Bahnhofstraße 37 in Schifferstadt. Der Umzug verlegt nicht nur zwei wichtige Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung mitten in den ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Als Stadtvorstand setzen wir unsere Energie für die Menschen in Speyer ein. Die Bürgerinnen und Bürger haben uns ihr Vertrauen geschenkt, um unsere Stadt gemeinsam mit dem Stadtrat voranzubringen. Dieses Vertrauen verpflichtet uns – und wir erwarten, dass Respekt und gegenseitige Wertschätzung im Stadtrat selbstverständlich sind. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Insbesondere einzelne ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Ludwigshafener Stadtverwaltung haben in den vergangenen Tagen zahlreiche, meist ähnlich lautende Fragen zu den kürzlich verschickten, neuen Grundbesitzabgabenbescheiden erreicht. Dabei ging es um Verständnisfragen und welche Bedeutung die angegebenen Daten sowie Beträge haben. Anlässlich der häufigen Nachfragen erläutert der Bereich Finanzen im Detail, wie die in den Bescheiden aufgeführten Stichtage ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 11. September, 18 bis 20 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen zu einer Online-Sprechstunde zur Hochstraße Nord unter der Überschrift “Bauarbeiten und Verkehrsführung am Nordbrückenkopf”. Auf www.ludwigshafen-diskutiert.de erläutern Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt, Ordnungsdezernent Andreas Schwarz sowie Expert*innen der Bauprojektgesellschaft und der Stadtverwaltung die Planungen rund um ... Mehr lesen»
