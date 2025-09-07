  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

07.09.2025

Ludwigshafen – Helmut-Kohl-Allee: Kostenprognose erneut nach oben korrigiert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.
September 2024: Hoffnung auf sinkende Kosten
Die Erleichterung war groß: Die Kostenprognose für die Helmut-Kohl-Allee wurde im September 2024 von 945 Mio Euro auf 865 Mio Euro reduziert. Als Begründung nannte die Projektleitung damals sinkende Baupreise und eine geringere Inflation. Der Stadtrat beschloss auf dieser Grundlage die Freigabe der enormen Mittel.
Schon damals gab es jedoch Stimmen, die auf die Unvollständigkeit dieser Prognose hinwiesen. So forderte Stadträtin Petra Malik eine umfassendere Bewertung der Projektrisiken, bevor ein solch weitreichender Beschluss gefasst werde. Auch die Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Ludwigshafen führte gute Gründe für einen Baustopp des Großprojekts an. Doch diese Stimmen wurden übertönt, es gab lediglich eine „hitzige Debatte“ im Stadtrat.
Juni 2025: Kosten steigen wieder
Nur ein Dreivierteljahr später bestätigt sich, dass die damalige Prognose unrealistisch war. Laut Statusbericht vom 16. Juni 2025 (1) belaufen sich die Gesamtkosten nun auf 941 Mio Euro – ein Anstieg um 76 Mio Euro gegenüber der Freigabeentscheidung. Die Stadtverwaltung räumt nun auf Nachfrage der BI ein, die Risikovorsorge im September 2024 „zu optimistisch reduziert“ zu haben. Erste Vergaben hätten deutlich höhere Kosten ergeben, außerdem seien unerwartete Hindernisse im Untergrund aufgetreten. „Bei der letzten Aktualisierung im Juni 2025 wurde die Risikovorsorge für die Baufeldfreimachung, Schadstoffsanierung und Entsorgung wieder deutlich erhöht“, so das Dezernat für Bau, Umwelt
und Verkehr. Ganz offensichtlich hatte Frau Malik Recht: Die Risiken waren nicht ausreichend berücksichtigt. Und dies wird sicher nicht die letzte Überraschung in diesem Projekt bleiben.
Ein wiederkehrendes Muster, das Vertrauen untergräbt
Damit bestätigt sich ein Muster, das öffentliche Großprojekte wie die Helmut-Kohl-Allee schon lange begleitet: Zunächst werden niedrige Zahlen präsentiert, um Zustimmung zu sichern. Erst später wird klar, dass diese Annahmen unrealistisch waren. Das Vertrauen der Bürger wird so systematisch untergraben. Zur Erinnerung: Zum Zeitpunkt der Bürgerbeteiligung für dieses Projekt, im Jahr 2014, wurden noch Kosten von knapp 280 Mio Euro in Aussicht gestellt.
Milliardengrenze rückt näher
Die BI Lebenswertes Ludwigshafen warnt: Mit weiteren Verzögerungen, technischen Problemen, Entsorgungskosten und Preissteigerungen wird die Helmut-Kohl-Allee bis zu ihrer Fertigstellung in den 2030er-Jahren die Milliardengrenze deutlich überschreiten. Die Stadt geht dabei ein enormes Kostenrisiko ein: Schon heute liegen die veranschlagten Kosten
um mehr als 400 Mio Euro über der Fördergrundlage, die auf einer Kostenschätzung von 528 Mio Euro aus dem Jahr 2021 beruht. Für diese Mehrkosten gibt es keine Förderzusage von Bund oder Land. Sie könnten zu großen Teilen zu Lasten der Stadt gehen.
Offene Kommunikation der Kosten
Die BI Lebenswertes Ludwigshafen fordert eine umgehende transparente und realistische Kommunikation der Projektrisiken und Kosten. Die Risiken und Inflation müssen finanziell bewertet und offen kommuniziert werden. Nur so können Stadtrat und Öffentlichkeit verantwortungsvoll über eine Fortführung des Projektes entscheiden. Ständige Korrekturen im
Nachhinein beschädigen hingegen das Vertrauen der Bürger.
Denn der Bau ist noch zu stoppen
Trotz der hohen Summen ist die Stadt nicht zum Weitermachen gezwungen. Bis April 2025 wurden lediglich 73,7 Mio Euro tatsächlich ausgegeben (1). Rund 260 Mio Euro sind zwar offenbar durch bereits abgeschlossene Verträge gebunden, doch auch diese Verträge werden Ausstiegsklauseln enthalten. Die BI fordert daher eine öffentliche Diskussion über die Fortführung des Projektes, basierend auf einer realistischen, risikobasierten Kostenprognose.
Zukunftsfähige Alternativen
Die Helmut-Kohl-Allee belastet nicht nur die Stadtfinanzen, sie wird zusätzlichen Autoverkehr schaffen, die Innenstadt weiter aufheizen, und ihr Nutzen wird immer fraglicher. Stattdessen braucht Ludwigshafen ein modernes Verkehrskonzept:
• Stärkung des ÖPNV, etwa durch neue Straßenbahnlinien ins Umland (wie von der RNV vorgeschlagen).
• Ausbau von Rad- und Fußwegen insbesondere für Pendlerinnen und Pendler.
• Vernetzung der Verkehrsträger, um attraktive Alternativen zum Auto zu schaffen.
Nur durch solche Maßnahmen können die Klimaziele erreicht, die Innenstadt entlastet und Ludwigshafen lebenswert weiterentwickelt werden.
Quelle – Die Bürgerinitiative Lebenswertes Ludwigshafen

