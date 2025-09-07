Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzungsdelikt auf der Ladenbacher Kerwe – Zeugen gesucht



Laudenbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr kam es auf der Kerwe in der Bahnhofstraße in Laudenbach zu einem Körperverletzungsdelikt.

Vorausgegangen war ein versehentliches Anrempeln durch den 21-jährigen Geschädigten gegen den bislang unbekannten Tatverdächtigen, woraufhin dieser dem Geschädigten mit dem Knie in den Intimbereich trat und ihm anschließend ins Gesicht schlug. Der Geschädigte erlitt hierdurch Schmerzen im Unterleib und eine Platzwunde an der linken Augenbraue.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim