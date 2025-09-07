Landau – Plaudern, Spazieren, Begegnen: Neues Angebot im Landauer Horst startet am 15. September



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein kleiner Spaziergang, nette Gespräche und die Gelegenheit, neue Menschen

kennenzulernen – genau das bietet ab dem 15. September der neue

Plauderspaziergang im Landauer Horst.

Jeden Montag lädt die Fachkraft Gemeindeschwesterplus Claudia Sarter gemeinsam mit dem

Quartiersmanagement alle Interessierten herzlich dazu ein, den Nachmittag in

entspannter Atmosphäre zu verbringen. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr auf

dem Danziger Platz vor dem Mehrgenerationenhaus.

Die Spaziergänge sind Rollatorgerecht gestaltet und dauern etwa 30 bis 45

Minuten. Im Mittelpunkt steht nicht die sportliche Leistung, sondern das

gemeinsame Unterwegssein, der Austausch und das Miteinander. Damit richtet

sich das Angebot bewusst an alle Bürgerinnen und Bürger, die in entspannter

Atmosphäre etwas für ihr Wohlbefinden tun und zugleich neue Kontakte

knüpfen möchten.

Im Anschluss sind die Teilnehmenden herzlich eingeladen, den Nachmittag beim

offenen Treff im Mehrgenerationenhaus fortzusetzen. Dort bietet sich die

Gelegenheit, die Gespräche in geselliger Runde zu vertiefen und das

Miteinander im Stadtteil zu stärken.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Angebot ist kostenfrei. Einfach

vorbeikommen, mitmachen und den Montag mit einem kleinen Spaziergang

und netten Begegnungen bereichern – die Organisatorinnen und Organisatoren

freuen sich auf zahlreiche Teilnehmende.

Bildunterschrift: Flyer zum Plauderspaziergang im Landauer Horst (Quelle:

Quartiersmanagement Horst)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.