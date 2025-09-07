Landau – Plaudern, Spazieren, Begegnen: Neues Angebot im Landauer Horst startet am 15. September

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein kleiner Spaziergang, nette Gespräche und die Gelegenheit, neue Menschen
kennenzulernen – genau das bietet ab dem 15. September der neue
Plauderspaziergang im Landauer Horst.
Jeden Montag lädt die Fachkraft Gemeindeschwesterplus Claudia Sarter gemeinsam mit dem
Quartiersmanagement alle Interessierten herzlich dazu ein, den Nachmittag in
entspannter Atmosphäre zu verbringen. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr auf
dem Danziger Platz vor dem Mehrgenerationenhaus.
Die Spaziergänge sind Rollatorgerecht gestaltet und dauern etwa 30 bis 45
Minuten. Im Mittelpunkt steht nicht die sportliche Leistung, sondern das
gemeinsame Unterwegssein, der Austausch und das Miteinander. Damit richtet
sich das Angebot bewusst an alle Bürgerinnen und Bürger, die in entspannter
Atmosphäre etwas für ihr Wohlbefinden tun und zugleich neue Kontakte
knüpfen möchten.
Im Anschluss sind die Teilnehmenden herzlich eingeladen, den Nachmittag beim
offenen Treff im Mehrgenerationenhaus fortzusetzen. Dort bietet sich die
Gelegenheit, die Gespräche in geselliger Runde zu vertiefen und das
Miteinander im Stadtteil zu stärken.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Angebot ist kostenfrei. Einfach
vorbeikommen, mitmachen und den Montag mit einem kleinen Spaziergang
und netten Begegnungen bereichern – die Organisatorinnen und Organisatoren
freuen sich auf zahlreiche Teilnehmende.
Bildunterschrift: Flyer zum Plauderspaziergang im Landauer Horst (Quelle:
Quartiersmanagement Horst)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.