Landau – Klinik Landau: Spezialist hält am 18. September Vortrag zur Schilddrüse

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Klinik Landau lädt am Donnerstag, den 18. September 2025, um 18 Uhr in ihrer Cafeteria zum Vortrag ein: „Kleines Organ ganz groß: Die Schilddrüse – ein unterschätztes Organ?“ Mario Paul, Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Chirurgischer Leiter des Schilddrüsenzentrums, wird die wichtigsten Funktionen der Schilddrüse vorstellen, die häufigsten Erkrankungen erläutern und auf Behandlungsmethoden eingehen. Im Anschluss an den Vortrag besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen. Eine Voranmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei.

Die Schilddrüse spielt eine zentrale Rolle bei der Produktion lebenswichtiger Hormone und ist entscheidend für den Stoffwechsel und die Regulierung zahlreicher Körperfunktionen. Störungen der Schilddrüse sind relativ häufig und können ernsthafte gesundheitliche Folgen haben. Viele Menschen sind sich ihrer Schilddrüsenprobleme nicht bewusst, da die Symptome oft unspezifisch sind und leicht mit anderen Erkrankungen verwechselt werden können. Dazu gehören Müdigkeit, Gewichtsschwankungen und zahlreiche andere Beschwerden, die Patienten oft nicht direkt mit einer Schilddrüsenfunktionsstörung in Verbindung bringen.

Das Schilddrüsenzentrum des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, um Erkrankungen der hormonproduzierenden Drüsen ganzheitlich zu erfassen und zu behandeln. Die enge Zusammenarbeit von Medizinerinnen und Medizinern verschiedener Fachrichtungen gewährleistet eine umfassende Diagnostik und individuelle Therapie für jede Patientin und jeden Patienten. Dadurch nimmt das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße in der Region eine Sonderstellung in der Versorgung von Schilddrüsenerkrankungen ein.

Quelle – Klinikum Landau-Südliche Weinstraße GmbH