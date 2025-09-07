Haßloch – VIDEO NACHTRAG – Schwerer Unfall Bundesstraße 39

Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstagmorgen, den 4. September 2025, kam es gegen 9 Uhr 40 auf der Bundesstraße 39 bei Haßloch zu einem schweren Verkehrsunfall.

Die Unfallstelle lag an der Einmündung der Holidayparkstraße zur B 39, zwischen Neustadt-Geinsheim und Hanhofen.



Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 18-jährige Fahrerin mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine von der Holidayparkstraße nach links auf die Bundesstraße einbiegen – in Fahrtrichtung Speyer. Dabei übersah sie jedoch einen bevorrechtigten Pkw, der aus Richtung Speyer nach Neustadt unterwegs war.

In der Folge kam es zum Frontalaufprall: Der Wagen der 58-jährigen Autofahrerin prallte nahezu ungebremst in die massive Zugmaschine.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, ihr 60-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Auch die junge Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen davon.

Alle drei Betroffenen mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungsfahrzeuge, Notärzte, die Polizei sowie die Feuerwehr im Einsatz.

Zur Absicherung und Versorgung der Verletzten musste die Bundesstraße 39 sowie die L 529 für rund anderthalb Stunden teilweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit weiträumig umgeleitet.

Die beteiligten Fahrzeuge – sowohl die Zugmaschine als auch der Pkw – waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 30.000 Euro.

Der Unfall führte nicht nur zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, sondern auch zu großer Aufmerksamkeit bei den zahlreichen Autofahrern, die auf der B 39 unterwegs waren. Viele blieben im Stau stehen oder mussten alternative Routen wählen.

Wie genau es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizeiinspektion Haßloch.

MRN-News wird die Entwicklung weiter im Blick behalten und nachberichten.