Haardt – Deutsche Waldtage 2025: Die faszinierende „Sprache“ der Bäume mit dem Förster entdecken



Haardt/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf geht´s in den Wald – Forstamt Haardt lädt zu einem Spaziergang ein

Rund um das dritte Septemberwochenende, von 19. bis 21. September 2025, finden

die Deutschen Waldtage unter dem Motto „Gemeinsam! Für den Wald.“ in ganz

Deutschland statt.

Das Forstamt Haardt lädt am 19. September um 9:30 Uhr zur

Veranstaltung „Fraget die Bäume“ auf den Taubensuhl ein. Förster Christian

Schnepf erläutert auf spannende und unterhaltsame Weise die „Sprache“ der

Bäume.

„Wälder sind kleine Wunderwelten und erfüllen für uns Menschen viele wichtige Funktionen“,

schwärmt Förster Christian Schnepf vom Forstamt Haardt. Sie sind ein wichtiger

Lebensraum, sorgen für saubere Luft und frisches Wasser, bieten Arbeitsplätze, sind Orte

der Bildung, Forschung, Erholung und Gesundheit. Vor allem leisten Wälder einen wichtigen

Beitrag zum Biodiversitäts- und Klimaschutz. Um Anmeldung unter forstamt.haardt@wald-

rlp.de wird bis zum 14. September gebeten.

Leistungen der Wälder und die Arbeit der Forstleute hautnah erleben

„Wir möchten auf unseren Veranstaltungen den Teilnehmenden Besonderes zeigen. Und sie

so bestenfalls vom Wald begeistern und sie vielleicht sogar mit unserer Leidenschaft für den

Wald anstecken“, so Schnepf. Dem Förster sieht man die Hingabe für den Wald förmlich an.

„Wald steigert die Lebensqualität aller Menschen sehr, alleine durch die

Sauerstoffproduktion. Aber zum Beispiel auch durch den erholsamen Effekt, wenn man im

Wald ist, egal ob um Sport zu machen oder die ruhige Atmosphäre zu genießen oder die

Natur zu entdecken. Gerade in den letzten Wochen und Monaten konnten wir Menschen

auch vom Kühlungseffekt der Wälder profitieren.“ Diese Leistungen des Waldes gelte es zu

erhalten, sagt er. Neben der Waldentwicklung hin zu struktur- und artenreichen

Mischwäldern spielt der Wasserrückhalt im Wald eine große Rolle in unserer Arbeit. Gerne

zeigen wir allen Interessierten, was wir genau darunter verstehen und welche Maßnahmen

wir ergreifen um, den Wald in Zeiten der Klimakrise zu unterstützen.“

Gemeinsam! Für den Wald.

Bei der Veranstaltung im Rahmen der Deutschen Waldtage möchte das Team des

Forstamts Haardt die Waldarbeit erklären und darüber in den Austausch mit allen

Interessierten gehen. „Nicht zuletzt geht es auch darum zu sensibilisieren. Warum geht es

dem Wald schlecht? Was hat das mit mir zu tun? Und was kann ich machen um dem Wald

zu helfen?“, erklärt Schnepf.

Alle Veranstaltungen zu den Deutschen Waldtagen finden Sie bei TreffpunktWald –

Veranstaltungen

Quelle: Forstamt Haarst