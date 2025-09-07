Haardt – Deutsche Waldtage 2025: Die faszinierende „Sprache“ der Bäume mit dem Förster entdecken

Haardt/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf geht´s in den Wald – Forstamt Haardt lädt zu einem Spaziergang ein
Rund um das dritte Septemberwochenende, von 19. bis 21. September 2025, finden
die Deutschen Waldtage unter dem Motto „Gemeinsam! Für den Wald.“ in ganz
Deutschland statt.
Das Forstamt Haardt lädt am 19. September um 9:30 Uhr zur
Veranstaltung „Fraget die Bäume“ auf den Taubensuhl ein. Förster Christian
Schnepf erläutert auf spannende und unterhaltsame Weise die „Sprache“ der
Bäume.
„Wälder sind kleine Wunderwelten und erfüllen für uns Menschen viele wichtige Funktionen“,
schwärmt Förster Christian Schnepf vom Forstamt Haardt. Sie sind ein wichtiger
Lebensraum, sorgen für saubere Luft und frisches Wasser, bieten Arbeitsplätze, sind Orte
der Bildung, Forschung, Erholung und Gesundheit. Vor allem leisten Wälder einen wichtigen
Beitrag zum Biodiversitäts- und Klimaschutz. Um Anmeldung unter forstamt.haardt@wald-
rlp.de wird bis zum 14. September gebeten.
Leistungen der Wälder und die Arbeit der Forstleute hautnah erleben
„Wir möchten auf unseren Veranstaltungen den Teilnehmenden Besonderes zeigen. Und sie
so bestenfalls vom Wald begeistern und sie vielleicht sogar mit unserer Leidenschaft für den
Wald anstecken“, so Schnepf. Dem Förster sieht man die Hingabe für den Wald förmlich an.
„Wald steigert die Lebensqualität aller Menschen sehr, alleine durch die
Sauerstoffproduktion. Aber zum Beispiel auch durch den erholsamen Effekt, wenn man im
Wald ist, egal ob um Sport zu machen oder die ruhige Atmosphäre zu genießen oder die
Natur zu entdecken. Gerade in den letzten Wochen und Monaten konnten wir Menschen
auch vom Kühlungseffekt der Wälder profitieren.“ Diese Leistungen des Waldes gelte es zu
erhalten, sagt er. Neben der Waldentwicklung hin zu struktur- und artenreichen
Mischwäldern spielt der Wasserrückhalt im Wald eine große Rolle in unserer Arbeit. Gerne
zeigen wir allen Interessierten, was wir genau darunter verstehen und welche Maßnahmen
wir ergreifen um, den Wald in Zeiten der Klimakrise zu unterstützen.“
Gemeinsam! Für den Wald.
Bei der Veranstaltung im Rahmen der Deutschen Waldtage möchte das Team des
Forstamts Haardt die Waldarbeit erklären und darüber in den Austausch mit allen
Interessierten gehen. „Nicht zuletzt geht es auch darum zu sensibilisieren. Warum geht es
dem Wald schlecht? Was hat das mit mir zu tun? Und was kann ich machen um dem Wald
zu helfen?“, erklärt Schnepf.
Alle Veranstaltungen zu den Deutschen Waldtagen finden Sie bei TreffpunktWald –
Veranstaltungen
Quelle: Forstamt Haarst