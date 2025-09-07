Frankenthal – Kerwe und Kerweumzug der Ostparksiedler

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Vogelsiedlung wird von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. September Kerwe gefeiert.

Am Samstag, 13. September findet von 16 bis 17 Uhr der traditionelle Kerweumzug statt.

Zugweg und Sperrungen

Die Aufstellung beginnt ab 15.30 Uhr im nördlichen Amselweg. Von hier führt der Weg über

den Nachtweideweg, Drosselweg, Nachtweideweg, Finkenweg, Am Kugelfang und Am Kanal

zur Auflösung auf dem Festplatz Starenweg/ Ecke Nachtweideweg.

Der Zugweg ist, wenn möglich, während der Veranstaltungszeit von parkenden Fahrzeugen

freizuhalten. Da die Strecke teilweise über stark befahrene Straßen verläuft, muss mit

Behinderungen im Durchgangsverkehr gerechnet werden. Ortskundigen Fahrerinnen und

Fahrern wird empfohlen, den Bereich zu umfahren.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)