Bensheim – Motorradfahrer schwer verletzt

Bensheim-Schwanheim (ots) – Am Sonntag, den 07.09. gegen 02:50 Uhr, kam es auf der L3345, in Fahrtrichtung Einhausen bzw. Groß-Rohrheim, in Höhe des Forsthauses Schwanheim zu einem Alleinunfall eines 48-Jährigen Motorradfahrers.

Der Fahrer kam im Bereich einer leichten Linkskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum liegen.Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu.

Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort, wurde er im Anschluss durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bensheim,

unter 06251-84680, in Verbindung zu setzen.